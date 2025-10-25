Как Центр технического творчества формирует инженерный потенциал страны – смотрите в ток-шоу «Большой город»

Об этом пойдет речь в ток-шоу «Большой город». Смотрите 26 октября в 10.00.

Новое поколение инженеров, творцов и новаторов Беларуси. В Минске открылся городской Центр технического творчества детей и молодежи – площадка, где идеи переходят в реальные технологии. Какую роль он сыграет в формировании инженерного потенциала страны в тесном сотрудничестве с университетами? И как инвестиции в образование и поддержка молодежи на государственном уровне закладывают фундамент инновационного потенциала страны.

Центр технического творчества – новая точка притяжения будущих инженеров и стратегическая инвестиция в интеллект страны.

Мы выявляем детей по результатам различных соревнований и дальше уже курируем их, чтобы они не терялись, чтобы они поступали на технические специальности. Даем некоторое преимущество при поступлении.

Квалифицированная подготовка инженерных кадров с юных лет становится образовательным трендом Беларуси при поддержке государства. Как выстраивается система профориентации?

Мы сотрудничаем на данный момент и с предприятиями, и с научно-исследовательскими институтами города Минска.

И конкретные примеры того, как ранее увлечение техническим творчеством приводит к значимым достижениям в юном возрасте.