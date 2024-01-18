Муковозчик: «Президент предупреждает нас, что мир накануне грандиознейших событий, мы будто идём по тонкому льду»

Время авторской журналистики в программе Новости «24 часа» на СТВ. Андрей Муковозчик рассуждает о том, что «Накипело».

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

12 января на приеме от имени Президента Беларуси на старый Новый год было сказано следующее: «Хочу вас предупредить: мир накануне грандиознейших событий. Мы сегодня в сложной ситуации, подобно тому, что мы идем по тонкому льду. Поэтому этот год будет очень сложным. По всем событиям – очень шумным должен быть. Но мы должны сделать все, чтобы он был тихим и спокойным».

Давайте разберем эту цитату Президента, но не в лоб. Сначала обратим внимание вот на что. Экономическими санкциями Западу не удалось ни Беларусь задушить, ни Россию опрокинуть. Горячий конфликт на границах наших братьев и союзников англосаксы не выигрывают. И что им остается делать?

Бить по больному, скажете вы. И будете, в общем, правы. Ведь дефицит куриных яиц в России откуда взялся? Цитата: «С 2000‑х годов не была проведена селекционная работа, все материалы закупались у европейских партнеров, в том числе и большая часть медикаментов. Прошло уже почти два года с начала СВО, курочки износились, заменить их нет возможности, в итоге страдает потребитель».

«Проблема с маточным поголовьем не только с курами», – подхватывают те, кто в курсе. Свиноводство, крупный рогатый скот, растениеводство, по зерновым такая же проблема. Кормовые добавки. Большинство добавок – импорт.

Андрей Муковозчик:

А возьмите промышленность: самолеты, машин ы, сотовая связь, аппараты МРТ, станкостроение… Запад давно, системно и планомерно делал зависимыми от себя многие страны мира, мы тут не исключение. Привязывал намертво, как африканские страны, попросту урожаем из гибридов, после которых семян не остается. И на следующий год либо снова закупай, либо ложись да помирай.