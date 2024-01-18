Белорусский союз молодёжи запустил 4-й сезон проекта «Азбука гражданина»

Попробовать себя в роли депутата и разобраться в электоральных процессах. Белорусский союз молодежи запустил четвертый сезон проекта «Азбука гражданина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В игровой форме ребят знакомят с нововведениями избирательной кампании – 2024. Интерактив проходит в два этапа: первый – теоретический, второй – деловая игра. В доступной форме участники могут изучить работу избирательных комиссий и парламента, а также попробовать себя в роли наблюдателей или депутатов. Так, сегодня ребята обсудили проект закона о защите животных.

Вероника Павлова, секретарь Первичной организации ОО «БРСМ»: Мне сегодня попалась карточка депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Министерство сельского хозяйства предоставило нам законопроект: все депутаты высказывали свое мнение касаемо предложений, дополнений этого законопроекта. Путем общего голосования большинство голосов за этот проект закона. Передается этот проект уже непосредственно в Совет Республики.

Вероника Гудкова, секретарь Центрального комитета БРСМ:

Основная мысль, которая закладывалась в этот проект, – доступно, интересно и в игровой форме показать молодежи, как работает та или иная избирательная система. Я могу рассказать именно про данную электоральную кампанию: мы выбираем депутатов разных уровней. То есть здесь мы покажем, как работает верхняя и нижняя палаты парламента, как принимается тот или иной законопроект, как он обсуждается и затем как он уже кладется на стол главе государства на подпись – данный закон.

Впервые проект «Азбука гражданина» был реализован в 2019 году совместно с БРСМ и Гомельским государственным университетом. В ближайший месяц такие игры пройдут во всех регионах страны.