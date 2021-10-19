«Берём в основу Священное Писание». Как теперь школьников учат духовности и патриотизму

Новости Беларуси. В учреждениях образования Минской области успешно проводят факультатив «Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма». Ввели его в 2021 году. Дисциплина не обязательная. Она рассчитана на учеников только 5-6-х классов. Преподают факультатив священнослужители, выпускники духовных школ и педагоги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подробности – в материале Юлии Примы.

Юлия Прима, корреспондент:

Здесь проходит факультатив по духовно-нравственному воспитанию. Тематика разноплановая, расписан весь учебный год. Для этого разработан целый методический комплекс.

Уже подходит к концу учебная четверть – можно подводить первые результаты. Цель такого факультатива – формирование духовно-нравственной культуры и патриотизма учащихся. А еще изучение христианских традиций, ценностей белорусского народа. Детям прививают любовь к родине, объясняют, как важно делать добрые поступки.

Елена Никонова, учитель школы № 1:

Есть дети разных конфессий. Чтобы не было никаких трений, мы берем в основу Священное Писание, христианские заповеди. Всегда в нашем народе было три главных постулата: вера, почитание, уважение родителей, третий постулат, на котором держалось, – это целомудрие. Духовно-нравственное воспитание нам нужно каждому.