«Ты еле ходишь». В каких случаях мужчины обращаются к диетологу?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Почему говоря о лишнем весе и о диетах, мы больше говорим о женщинах, чем о мужчинах? Ведь мужчины наверняка тоже хотят быть в форме. Обращаются ли к специалистам мужчины? С какой целью? Понятно, что женщина хочет влезть в свадебное платье. А мужчины с какой целью хотят похудеть?
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Кстати, вы сидели на диете?
Андрей Церех, повар, сушеф:
Нет. Так, если разобраться, подумать, я за любое действие, кроме голодовки, как говорится.
Инна Рожок, врач диетолог-нутрициолог:
Ко мне чаще всего мужчины клиенты приходят тогда, когда у них уже есть определенные риски. То есть, если девушки приходят по разным причинам, чтобы выглядеть лучше, чувствовать себя. Сохранить, если все хорошо, долгие годы, глядя на маму, бабушку и так далее. То мужчины чаще, когда уже кто-то со стороны обратил внимание: «Слышишь, ты еле ходишь». Или доктор сказал: «У вас давление, диабет и все остальное». Уже какие-то лабораторные проблемы появляются, то есть, я имела в виду и в анализах. Самочувствие уже страдает, либо жена настаивает. Она слышит, что есть проблемы – мужчины же не всегда в них признаются – и приводит.
Юлия Крыницкая:
А парами могут приходить?
Инна Рожок:
Да, я же говорю, мужчины, мальчики. Все зависит от того, какая степень риска уже у них есть. Реже приходят те, у которых все хорошо. У которых все хорошо, хотят это хорошо – а еще у мальчиков есть же свои стандарты красоты – еще более очевидным сделать, приумножить.
Наталья Надольская:
Вы не считаете, что лишний вес мужчины – это ответственность женщины? Либо они перекладывают эту ответственность на жену, на маму, которая все-таки готовит и кормит? Когда вы назначаете мужчинам диету, они ее сами соблюдают, либо они приходят к жене и говорят: «Вот мне сказали есть вот это»?
Инна Рожок:
Я стараюсь работать с семьей, потому что наше окружение имеет значение, и тем более близкое окружение. И они должны поддерживать, даже если в семье нет проблем, а у кого-то она есть. И этот человек хочет решать, и у него уже созрело это желание, а может быть, резкие там какие-то серьезные риски, то тогда я всегда стараюсь, чтобы семья – неважно, это жена, либо наоборот супруг – были поддержкой.
Худеть – это не про ограничения, худеть – это про здоровое питание. И сейчас тем более тренд здоровых всяких различных функциональных продуктов, витаминных. Это сейчас настолько все популярно и правильно даже с точки зрения ассоциаций по борьбе с ожирением. У них протоколы лечения такие, которые комфортны людям. Если человеку – еще раз повторяю, если ему не комфортно само вот это предложение, методика – просто сорвется, он не дохудеет, он не доведет до здорового веса. У него будут проблемы и психологические в том числе. Потому что он даже потом себя будет ругать, что он этого не сделал, что он слабак, ну или как там угодно.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Давайте пример возьмем: пара семейная, которая решила похудеть. И жена начинает кормить мужа по своему усмотрению. Она на диету села, и мужа. Насколько это неправильно? Или, может быть, это имеет место быть, чтобы держать его в тонусе?
Юлия Крыницкая:
Екатерина, может, вы прокомментируете? На самом деле, кто более дисциплинирован, когда придерживается диет, мужчина или женщина?
Екатерина Давыдова, врач-диетолог:
У меня мужчины. Если они приходят, если они понимают, что им это действительно нужно, они выполняют вот все четко, как написано, по буковке.
Конечно, я работаю с женой параллельно. То есть, если идет работа в формате консультации какой-то, я обязательно первым делом говорю о том, что должны вы прийти с женой. И мы уже с ними расписываем, обговариваем, что мы будем есть, что не будем, какие вкусовые предпочтения, что нельзя есть и почему. Обязательно. Потому что все опять же мы говорим: «Диеты». Для кого-то диета – ограничение, для кого-то – стиль жизни.
У меня так складывается, что я понимаю вред конкретно для моего организма определенных продуктов, и неважно, что когда-то об этом говорили: «Это польза, витамины, минералы». Все взаимозаменяемо. Я беру и заменяю этот продукт, его не ем, и прекрасно себя чувствую, не страдаю.
То есть люди на самом деле в наше время немножко дезинформированы. Если бы было больше информации, обращались бы более, скажем, к квалифицированным специалистам, которые рассказывали, почему можно есть, или почему нельзя, или почему необходимо обязательно включать это в рацион на ежедневной основе, тогда было бы меньше проблем.
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