«Ты еле ходишь». В каких случаях мужчины обращаются к диетологу?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Почему говоря о лишнем весе и о диетах, мы больше говорим о женщинах, чем о мужчинах? Ведь мужчины наверняка тоже хотят быть в форме. Обращаются ли к специалистам мужчины? С какой целью? Понятно, что женщина хочет влезть в свадебное платье. А мужчины с какой целью хотят похудеть? Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Кстати, вы сидели на диете?

Андрей Церех, повар, сушеф:

Нет. Так, если разобраться, подумать, я за любое действие, кроме голодовки, как говорится.

Инна Рожок, врач диетолог-нутрициолог:

Ко мне чаще всего мужчины клиенты приходят тогда, когда у них уже есть определенные риски. То есть, если девушки приходят по разным причинам, чтобы выглядеть лучше, чувствовать себя. Сохранить, если все хорошо, долгие годы, глядя на маму, бабушку и так далее. То мужчины чаще, когда уже кто-то со стороны обратил внимание: «Слышишь, ты еле ходишь». Или доктор сказал: «У вас давление, диабет и все остальное». Уже какие-то лабораторные проблемы появляются, то есть, я имела в виду и в анализах. Самочувствие уже страдает, либо жена настаивает. Она слышит, что есть проблемы – мужчины же не всегда в них признаются – и приводит.

Юлия Крыницкая:

А парами могут приходить? Инна Рожок:

Да, я же говорю, мужчины, мальчики. Все зависит от того, какая степень риска уже у них есть. Реже приходят те, у которых все хорошо. У которых все хорошо, хотят это хорошо – а еще у мальчиков есть же свои стандарты красоты – еще более очевидным сделать, приумножить.

Наталья Надольская:

Вы не считаете, что лишний вес мужчины – это ответственность женщины? Либо они перекладывают эту ответственность на жену, на маму, которая все-таки готовит и кормит? Когда вы назначаете мужчинам диету, они ее сами соблюдают, либо они приходят к жене и говорят: «Вот мне сказали есть вот это»?

Инна Рожок:

Я стараюсь работать с семьей, потому что наше окружение имеет значение, и тем более близкое окружение. И они должны поддерживать, даже если в семье нет проблем, а у кого-то она есть. И этот человек хочет решать, и у него уже созрело это желание, а может быть, резкие там какие-то серьезные риски, то тогда я всегда стараюсь, чтобы семья – неважно, это жена, либо наоборот супруг – были поддержкой. Худеть – это не про ограничения, худеть – это про здоровое питание. И сейчас тем более тренд здоровых всяких различных функциональных продуктов, витаминных. Это сейчас настолько все популярно и правильно даже с точки зрения ассоциаций по борьбе с ожирением. У них протоколы лечения такие, которые комфортны людям. Если человеку – еще раз повторяю, если ему не комфортно само вот это предложение, методика – просто сорвется, он не дохудеет, он не доведет до здорового веса. У него будут проблемы и психологические в том числе. Потому что он даже потом себя будет ругать, что он этого не сделал, что он слабак, ну или как там угодно.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Давайте пример возьмем: пара семейная, которая решила похудеть. И жена начинает кормить мужа по своему усмотрению. Она на диету села, и мужа. Насколько это неправильно? Или, может быть, это имеет место быть, чтобы держать его в тонусе? Юлия Крыницкая:

Екатерина, может, вы прокомментируете? На самом деле, кто более дисциплинирован, когда придерживается диет, мужчина или женщина?