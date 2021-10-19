Алёна Родовская: «Когда мы, белорусы, перестанем спорить и ссориться из-за вакцинации?»

Новости Беларуси. На тему иммунизации от коронавируса рассуждает Алена Родовская, ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио». Рубрика «ЗаДело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Родовская:

Вот интересно, когда мы, белорусы, перестанем спорить и ссориться из-за вакцинации? Во-первых, это уже бессмысленно. Во-вторых, вам реально жить надоело? Если кто-то до сих пор считает, что без прививки он будет здоров, а если заболеет – не умрет, то я вас огорчу. Никто знает, повезет ли вам. Чтобы понять всю серьезность ситуации, посмотрите реальные истории тех, кто вернулся с того света, с ИВЛ. Я жить хочу, тихо сказал в сюжете парень, который понял слишком поздно. «Не думал, что меня это коснется». Этому парню всего 21, и он самый молодой пациент реанимации в Могилеве с начала пандемии – читать здесь.

Я от души не желаю никому такого. Видеть, как самый близкий человек месяц между жизнью и смертью в реанимации. Когда даже не может позвонить, потому что без кислородной маски сразу задыхается. Когда рассказывает, как мучаются там люди. Как врачи носятся сутками без отдыха и при этом остаются добрыми и ласковыми к больным. Эта ведущая СТВ против вакцинации. Удалось ли белорусским врачам ее переубедить? – читать здесь.

Алена Родовская:

Есть хорошая поговорка – «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Гром грянул, товарищи. Как показала четвертая волна, уровень образования в обществе катастрофический. И не только образования, но и самомнения каждого второго, считающего себя вправе учить жизни и с геройским видом рассуждать о том, что он не привит. И об этом тоже говорили эксперты в ток-шоу «По существу». Контроль самоизоляции. Как проводится проверка и насколько она эффективна? – читать здесь.

Около 2 тысяч заболевших ежедневно. Такие данные Минздрава. С больничных коек никогда больше не поднимутся свыше 4 тысяч человек с начала пандемии. Если так пойдет и дальше, в будущем нас ждут куда более страшные цифры, если мы, наконец, не поймем, что прививка – равно жизнь. Кстати, со стороны тех, кто не носит маски и не вакцинируется, тоже есть деление на своих и чужих, правильных и неправильных. Они позволяют себе комментарии в духе «стадо баранов идет на прививку», а потом тихо умирают.