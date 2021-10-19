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Алёна Родовская: «Когда мы, белорусы, перестанем спорить и ссориться из-за вакцинации?»

19 октября 2021 16:20
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Новости Беларуси. На тему иммунизации от коронавируса рассуждает Алена Родовская, ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».

Рубрика «ЗаДело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алёна Родовская: «Когда мы, белорусы, перестанем спорить и ссориться из-за вакцинации?»-1

Алена Родовская:
Вот интересно, когда мы, белорусы, перестанем спорить и ссориться из-за вакцинации? Во-первых, это уже бессмысленно. Во-вторых, вам реально жить надоело?

Если кто-то до сих пор считает, что без прививки он будет здоров, а если заболеет – не умрет, то я вас огорчу. Никто знает, повезет ли вам. Чтобы понять всю серьезность ситуации, посмотрите реальные истории тех, кто вернулся с того света, с ИВЛ. Я жить хочу, тихо сказал в сюжете парень, который понял слишком поздно.

«Не думал, что меня это коснется». Этому парню всего 21, и он самый молодой пациент реанимации в Могилеве с начала пандемии – читать здесь.

Алёна Родовская: «Когда мы, белорусы, перестанем спорить и ссориться из-за вакцинации?»-4

Я от души не желаю никому такого. Видеть, как самый близкий человек месяц между жизнью и смертью в реанимации. Когда даже не может позвонить, потому что без кислородной маски сразу задыхается. Когда рассказывает, как мучаются там люди. Как врачи носятся сутками без отдыха и при этом остаются добрыми и ласковыми к больным.

Эта ведущая СТВ против вакцинации. Удалось ли белорусским врачам ее переубедить? – читать здесь.

Алёна Родовская: «Когда мы, белорусы, перестанем спорить и ссориться из-за вакцинации?»-7

Алена Родовская:
Есть хорошая поговорка – «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Гром грянул, товарищи. Как показала четвертая волна, уровень образования в обществе катастрофический. И не только образования, но и самомнения каждого второго, считающего себя вправе учить жизни и с геройским видом рассуждать о том, что он не привит. И об этом тоже говорили эксперты в ток-шоу «По существу».

 Контроль самоизоляции. Как проводится проверка и насколько она эффективна? – читать здесь.

Алёна Родовская: «Когда мы, белорусы, перестанем спорить и ссориться из-за вакцинации?»-10

Около 2 тысяч заболевших ежедневно. Такие данные Минздрава. С больничных коек никогда больше не поднимутся свыше 4 тысяч человек с начала пандемии. Если так пойдет и дальше, в будущем нас ждут куда более страшные цифры, если мы, наконец, не поймем, что прививка – равно жизнь.

Кстати, со стороны тех, кто не носит маски и не вакцинируется, тоже есть деление на своих и чужих, правильных и неправильных. Они позволяют себе комментарии в духе «стадо баранов идет на прививку», а потом тихо умирают.

Алёна Родовская: «Когда мы, белорусы, перестанем спорить и ссориться из-за вакцинации?»-13

Алена Родовская:
Ученые объявили – у привитых людей риск скончаться от коронавируса в 11 раз ниже, чем у непривитых.

Россия обновила сразу два антирекорда – максимум заболевших за сутки и максимум суточной смертности с начала пандемии. В нашем Минздраве рассказали, что первую дозу вакцины получили 2 миллиона 550 тысяч человек – хоть какой-то рост. Только стоит помнить, что первая доза вакцины не убережет ни от смерти, ни от тяжелого течения болезни, так что должно быть больше в разы.

У нас сейчас в обществе пропагандируется принцип: сам за себя. И получается: мне все равно, что другому человеку рядом со мной будет спокойнее, если я буду в маске и вакцинирован. Все равно, что врачи в красной зоне два года подряд пашут без отдыха. Что многие люди не могут получить плановую помощь в поликлиниках, так как все силы медицинской системы уходят на ковид. Мне все равно, пока это не коснулось меня лично. И самое страшное, что коснется. Рано или поздно, но мне все равно.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алена Родовская # Фотофакт

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