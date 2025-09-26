Лукашенко: если Украина сейчас не остановится – потеряют всю страну

«5 часов и 22 минуты». Наши коллеги – внимательные журналисты – подсчитали точную длительность сегодняшней встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. И в этом смысле нынешняя пятница стала действительно «переговорным марафоном» в Кремле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация в нашем регионе само собою в центре внимания союзников. К различного рода угрозам со стороны руководства Украины все уже привыкли, но, кажется, там уже совсем не отдают отчет тому, что говорят, поднимая ставки. И это совсем не похоже на стремление к миру, которое Зеленский пытается продать общественности. А если он действительно хочет остановить войну, то пора сменить советчиков и прислушаться к куда более опытным и мудрым политикам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: То, что заявляет Трамп, надо понимать. Всесторонне надо понимать. И не надо там на него бросаться после какого-то любого заявления. Там «бумажный тигр», еще чего-то. Не надо. Трамп занял очень хорошую, порядочную позицию. Он говорит там семь войн и конфликтов прекратил. Может быть, и семь, может, шесть. Но главное во внешней политике – «мир, мир, мир!»

Александр Лукашенко:

Говорить, заявлять можно все. А если Кремль ударит по Банковой, что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу надо успокоиться. Есть на столе хорошее предложение. Предложение по Украине, которое на Аляске было услышано Трампом, увезено в Вашингтон для того, чтобы подумать и обсудить. Очень хорошие предложения. Если украинцы не пойдут на эти предложения – будет то, что было в начале СВО. Еще хуже – они потеряют Украину. Тогда надо было остановиться. Весь восток был бы украинский, кроме Крыма. Нет, не остановились, потеряли восток. Сейчас не остановятся – с моей точки зрения – потеряют всю Украину.

Владимир Владимирович ничего не скрывает от меня. Мы заслушали с ним по селекторной связи доклад Генерального штаба. Слушайте, на всех фронтах, и особенно на некоторых участках, россияне практически захватили крупные населенные пункты. И я так смотрю географически: а что дальше? А дальше уже российскую армию трудно будет остановить. Поэтому, чтобы не потерять всю Украину, Владимир Александрович должен не просто разговаривать, а согласиться на выгодные для него условия. Которые, в общем-то, одобрены были американцами. Они взяли паузу, чтобы подумать. Россияне согласились.

Я бы хотел с ним просто поговорить. У меня есть что ему сказать. Думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации. Я в начале СВО говорил: нам, трем славянским государствам, надо сесть и договориться. Договориться об окончании этой непонятной войны. Не договоримся – будет плохо всем.

Вот уж точно резонансное заявление и пища для размышлений. Неожиданное, хотя и закономерное предложение от того, кто знает, что с Россией всегда можно договориться. Было бы желание и терпение. А вот кому нужно не размышлять, а делать, так это ответственным за внутрисоюзную повестку. Поручения Александр Лукашенко дал прямо в Кремле. Дальше – дело за исполнением.