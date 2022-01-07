На протестах в Казахстане погиб сотрудник местного телеканала «Алматы»

Новости Казахстана. Во время беспорядков в Казахстане пострадали и наши коллеги, журналисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, во время исполнения задания погиб сотрудник телеканала «Алматы». Нападение было совершено и на здание телекомпании «Мир».

Тем не менее в неспокойный в настоящее время Казахстан отправились белорусские журналисты, чтобы сообщать нам самую оперативную информацию. В ближайшее время мы ждем сообщения от Григория Азаренка.