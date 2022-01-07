Прямой эфир

На протестах в Казахстане погиб сотрудник местного телеканала «Алматы»

07 января 2022 17:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Казахстана. Во время беспорядков в Казахстане пострадали и наши коллеги, журналисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, во время исполнения задания погиб сотрудник телеканала «Алматы». Нападение было совершено и на здание телекомпании «Мир».  

Тем не менее в неспокойный в настоящее время Казахстан отправились белорусские журналисты, чтобы сообщать нам самую оперативную информацию. В ближайшее время мы ждем сообщения от Григория Азаренка.  

Как стало известно, удалось восстановить вещание в Казахстане телеканалов «Мир» и «Мир-24».  

# Протесты в Казахстане # общество # Григорий Азарёнок

Другие новости рубрики

Все новости
Митрополит Вениамин в Рождество: нравственная составляющая требовала оживления, вдохновения, и Спаситель пришёл на землю
07 января 2022 16:56

Митрополит Вениамин в Рождество: нравственная составляющая требовала оживления, вдохновения, и Спаситель пришёл на землю

Лукашенко: «Вокруг нас произошло то, о чём я много раз говорил»
07 января 2022 16:45

Лукашенко: «Вокруг нас произошло то, о чём я много раз говорил»

Соответствует Конституции. Опубликовано решение суда о содержании закона «О геноциде белорусского народа»
07 января 2022 16:42

Соответствует Конституции. Опубликовано решение суда о содержании закона «О геноциде белорусского народа»