Как расширить пространство в маленькой комнате с помощью зеркала? Современные решения от дизайнера

Сегодня зеркала окружают нас повсюду. Любоваться собой в отражении можно на улице, проходя мимо стеклянных витрин, в примерочных магазинов и даже в спортзале. И уж, конечно, они сегодня есть в каждом доме. Но зеркало – предмет не только утилитарный, но и магический. Ему под силу визуально увеличить пространство, растворить стену и сделать любую комнату светлее, рассказали в программе «В поисках истины».

Светлана Перельман, архитектор-дизайнер:

Очень часто в современной планировке встречается история, когда узенькое какое-то пространство посредством зеркала можно расширить, но правильно только применив, потому что зачастую есть такая тенденция клеить зеркала на входную дверь, что является, на мой взгляд, минусом, так как коридор был маленький, зеркало приклеив на дверь, он становится еще длиннее. Этих коридоров становится еще больше, поэтому у зеркал также есть свои недостатки, но при неправильном применении.

Зеркало в доме способно создать иллюзию пространства. За это его очень любят дизайнеры. Зеркала отражают свет и визуально расширяют помещение. Это особенно актуально в небольших комнатах или узких коридорах.