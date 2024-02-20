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Наталья Кочанова встретилась с руководителями минских вузов

20 февраля 2024 17:10
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Конкретные задачи перед системой образования поставил глава государства на недавней встрече с членами Республиканского совета ректоров. Работу над ошибками предстоит провести до начала нового учебного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В развитие этой встречи совещание с руководителями столичных вузов провела сегодня, 20 февраля, председатель Совета Республики, уполномоченный представитель Президента в Минске Наталья Кочанова. В ходе диалога обсуждали предложения и обменивались мнениями по решению существующих вопросов.

Наталья Кочанова встретилась с руководителями минских вузов-1

Белорусское образование по праву считается одним из лучших, но в системе есть определенные проблемные вопросы. Их решением занимаются и законодатели. Совет Республики ранее не раз рассматривал тематику высшей школы, в том числе в ходе выездных заседаний экспертно-консультативных советов и встреч с ректорами, преподавателями и студенческой молодежью. Сегодня же во время диалога с руководством вузов акцентировали внимание на том, как можно усовершенствовать действующее законодательство. Наталья Кочанова призвала ректоров подумать о том, что будет действительно актуально и востребовано.

# Государственная политика в области образования # общество # Наталья Кочанова

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