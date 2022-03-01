Белоконев ответил бывшему военному, который призывает сдаваться в плен: ты превратился в обычного пропагандиста

Украина продолжает страдать, в первую очередь от действий вооруженных соотечественников. Министр обороны России в очередной раз заявил, что российская армия не оккупирует украинскую территорию. Вместе с Народной милицией ДНР и ЛНР военные работают на защиту мирного населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вот сам Зеленский объявил безвизовый режим для тех, кто хочет крови.

Недавно в Сети появилось обращение бывшего военного, экс-комбрига 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады, проживающего в Польше. Он призывает белорусских офицеров не выполнять приказы и сдаться в плен, правда, не очень понятно кому. Видео явно готовилось и записывалось под руководством иностранных спецслужб. Цель – демотивация белорусских военных и негативное воздействие на самих белорусов. Однако сегодня генерал-майор запаса Олег Белоконев записал достойный ответ продажному офицеру.

Украинские СМИ уже не скрывают откровенные вбросы, фейки и провокации, в том числе и по отношению к Беларуси. Видимо, для того, чтобы развязать бойню еще и с белорусской армией. Якобы наши военные давно участвуют в операции в Украине, а с территории нашей страны по ночам ведутся обстрелы мирных украинцев.

Олег Белоконев, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Привет, Валера! Мы с тобой дружим больше 28 лет. Посмотрел я твое такое эмоциональное выступление. Несколько раз посмотрел, пытаясь найти тебе хоть какое-то оправдание с твоей стороны, может быть, какого-то героического поступка. Ты из боевого офицера превратился в обычного пропагандиста. Мне почему-то стало странно, почему ты молчал, когда осуществлена была посадка самолета Ryanair и Украина первая – первая, даже не Евросоюз – закрыла воздушное пространство для наших самолетов. Почему не было такого же эмоционального выступления? Мне было непонятно, почему ты промолчал, когда травили беженцев на границе, которые могли создать гуманитарный коридор, ведь они не просились в Польшу, они хотели идти в Германию, в Канаду. И ничего не мешало польскому правительству это сделать. Более того, мне непонятно, почему дружественное нам государство, братское, славянское, закрыло свои границы и порты для «Белкалия», нанося ущерб экономике дружественной страны, у которой берут электроэнергию. Более непонятно мне, почему ты молчал, не возмущался восемь лет, когда в Донбассе и Луганске убивали людей, 13 тысяч погибших. И ведь это не военнослужащие, как в Афганистане, это дети, это женщины, это старики, которые с 41-го по 45-й, а в Украине, может быть, и по 56-й, боролись с нацизмом.

Я не хочу применять слово «ты переобулся, Валера», но неужели с годами… Вот мы с тобой пенсионеры, ты с большим стажем, я с меньшим стажем – все твое благородство, все твое желание тогда было фиктивным.

Сегодня же на сайте Главного управления разведки украинского Миниобороны опубликовали список белорусских летчиков, которые якобы осуществляют бомбардировку украинских городов. Все бы ничего, но в списках указаны погибшие в 2009 году летчики-герои Александр Марфицкий и Александр Журавлевич. Это все, что нужно знать о правде и Украине.

К слову, второй раунд российско-украинских переговоров может пройти 2 марта на белорусско-польской границе. И это не фейк.

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