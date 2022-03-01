Лукашенко: ВСУ стали вооружать националистические формирования для действий на белорусском направлении

Новости Беларуси. Белорусы готовы разговаривать когда угодно и с кем угодно ради мира в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 1 марта заявил Александр Лукашенко на встрече с членами Совета безопасности и руководством Совета министров.

Изначально планировалось, что совещание будет с правительством относительно экономической ситуации в стране. Но из-за последних событий в мире, а главное, огромного количества спекуляций в информпространстве на встречу пригласили и членов Совета безопасности. Наша страна делает все, чтобы помочь конфликтующим сторонам найти компромисс и остановить кровопролитие в Украине. Белорусские военные не участвуют в спецоперации и не будут – подчеркнул глава государства. На особом контроле ситуация на нашей государственной границе для того, чтобы предотвратить проникновение в Беларусь радикалов и оружия. Президент подробно остановился на предыстории конфликта в Украине. Предпосылок немало: это и абсолютное игнорирование Западом системы безопасности, и обесценивание международных договоров, и усиленная милитаризация региона.