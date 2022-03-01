Лукашенко: ВСУ стали вооружать националистические формирования для действий на белорусском направлении

Новости Беларуси. Белорусы готовы разговаривать когда угодно и с кем угодно ради мира в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 1 марта заявил Александр Лукашенко на встрече с членами Совета безопасности и руководством Совета министров.
Изначально планировалось, что совещание будет с правительством относительно экономической ситуации в стране. Но из-за последних событий в мире, а главное, огромного количества спекуляций в информпространстве на встречу пригласили и членов Совета безопасности. Наша страна делает все, чтобы помочь конфликтующим сторонам найти компромисс и остановить кровопролитие в Украине.
Белорусские военные не участвуют в спецоперации и не будут – подчеркнул глава государства. На особом контроле ситуация на нашей государственной границе для того, чтобы предотвратить проникновение в Беларусь радикалов и оружия. Президент подробно остановился на предыстории конфликта в Украине. Предпосылок немало: это и абсолютное игнорирование Западом системы безопасности, и обесценивание международных договоров, и усиленная милитаризация региона.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Кратно увеличились мероприятия оперативной и боевой подготовки с отработкой задач отнюдь не оборонительного характера, как нам пытались внушить, а именно наступательных действий. Воздушная разведка вдоль наших границ велась с интенсивностью 15-20 полетов в неделю. Летали вдоль наших границ. Явно в целях вскрытия системы противовоздушной обороны и оценки наших возможностей. Мы также видели, как активно проводилась подготовка военной инфраструктуры (аэродромов, портов, баз хранения, транспортных коммуникаций) к приему крупных группировок войск.
Европейский союз принял значительные меры по упрощению передвижения иностранных войск по своим территориям путем принятия так называемого военного шенгена. Беспрепятственно из Великобритании, Германии, Чехии и других стран в Восточную Европу шли эшелоны с оружием, боеприпасами, техникой и живой силой. Под видом решения проблемы миграционного кризиса в сопредельных странах была создана группировка войск якобы для прикрытия границ от незаконного пересечения мигрантами. Украина подтянула к нашей границе более 6 000 человек на первоначальном этапе. Вооруженные силы Украины затеяли операцию «Полесье» в целях подготовки своих войск для действий на белорусском направлении, стали вооружать националистические формирования для действий также на данном направлении. Затем вдоль своих северных, восточных и южных границ, от Львова до Одессы, они развернули учение «Метель-2022».
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