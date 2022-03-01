Президент: парламент Украины стал основной площадкой для антибелорусских заявлений

Екатерина Забенько, СТВ: Президент также рассказал о деятельности украинских спецслужб в Беларуси. Только за последние два года на белорусско-украинском пограничье выявлены четыре схрона с оружием и боеприпасами. На территории южных соседей наших невероятных вербуют и поддерживают свыше 15 политэмигрантских центров и структур. После провала блицкрига в августе 2020-го Беларусь столкнулась с беспрецедентным экономическим давлением. И в антибелорусской риторике голос официального Киева звучал едва ли не громче остальных.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Официальный Киев поддержал, а где-то побежал впереди Запада в антибелорусской риторике и присоединился к санкциям Евросоюза в отношении Беларуси. Вы это помните, совсем недавно было. Небо Украины закрылось для нашей авиации. Парламент Украины стал основной площадкой для тенденциозной риторики, антибелорусских заявлений, лоббирования решений, направленных на поддержку радикальной белорусской оппозиции, финансовую и ресурсную поддержку беглых. Введены запрет на импорт белорусской электроэнергии, ограничительные меры на поставку отдельных наших товаров, точечные санкции для некоторых отечественных субъектов хозяйствования, работающих в сфере нефтепереработки, поставки калийных удобрений. Вдумайтесь только! Высокие цены, высочайшие, заоблачные цены на электроэнергию. Попросили нас: помогите, дайте! Особенно в тот период, когда, если бы мы не поставили электроэнергию, крахом бы обрушилась вся энергетическая система Украины. Мы это сделали. Через неделю отказались. Ну и как хотите. Нам же надо было раскрутить законсервированные мощности. Через неделю отказались. Через два дня опять на коленях стали просить. Это буквально несколько месяцев назад. Мы опять возобновили поставки. Сейчас снова отказались.

Дальше больше. Испытывая трудности санкционного бешеного режима со стороны Запада, по указке этого же Запада они прекращают транзит по железной дороге наших калийных удобрений от белорусской калийной компании и принимают другие меры. Параллельно с ними шли Польша и Литва. В ответ мы приняли известное решение по Литве. Но что самое удивительное, 40 % примерно дизельного топлива, бензина высочайшего качества (они сами об этом говорили, они всегда ждали наше дизтопливо и бензин) мы поставляли в Украину. И тут они принимают решение якобы навредить нам. Ну разве нам?

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