Лукашенко – Путину: «Вы правы, пытались нас крепко наклонить – ничего не получилось»

Как отметил Президент Беларуси, правительства двух стран достойно выполняют поручения, касающиеся интеграционного сотрудничества, более 80 % поставленных главами государств задач выполнены. Чтобы закрыть все вопросы, есть еще три месяца, отметил белорусский лидер. К слову, решают проблемные моменты в рамках Союзного государства оперативно. И всегда готовы подставить плечо. Так было еще до введения санкций западными странами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Были не то что перебои – некоторые сложности на рынке по топливу. Стабилизировали ситуацию, поставили столько, сколько надо было Российской Федерации, сколько правительство попросило. По-моему, по 60 тысяч дизтоплива и бензина. Ситуацию стабилизируем на наших общих рынках. Если нужно будет еще сократить поставки на внешние рынки и для внутреннего потребления увеличить – это не проблема. Мы решаем эти вопросы: и мелкие, и крупные. Вы правы, пытались нас крепко наклонить – ничего не получилось, наоборот, как-то мобилизовались. По мелочам все вопросы, начиная от ВПК и прочее, связанные с украинским конфликтом. Все эти вопросы практически решены. Если осталось что-то, то мы знаем, в каком направлении нам двигаться.