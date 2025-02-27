Лукашенко дрова рубит – ЕС отапливается! Какие подарки от Президента были самыми вкусными? Интервью с белорусской семьёй

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Спасибо вам за то, что вы нас поддерживаете в это непростое время для района, за ту помощь и поддержку, которую вы оказываете. Лукашенко рассказал, как беглые готовятся к выборам: надо показать, что Президент обворовал всех.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Эта история произошла в начале августа прошлого года. Тогда Президент посещал Мозырский район. Среди рабочих планов было общение с местными, где как раз и присутствовала семья Веракса. Обычно на таких встречах главе государства задают вопросы, когда-то звучат и конкретные просьбы, что вполне нормально. Но в истории наших сегодняшних героев такого не было. Только слова благодарности. Они сами подробно об этом расскажут. А еще подарки Александра Лукашенко. Семья передала мед с собственной пасеки. Ответ не заставил себя долго ждать. Буквально через неделю Денис и Юля получили гостинцы от Президента. Это так свойственно белорусам, особенно своим. Лукашенко: «Хочу проверить своих начальников!» Президент спросил у людей, как власти справились с непогодой. Президент понимал, что разговаривает с простыми людьми

Денис Веракса, житель деревни Борисковичи:

Наверное, если бы я заучил какой-то текст, я бы волновался. Я бы пытался вспомнить, четко сказать. А так тезисно я понимал, что я буду говорить Президенту, а уже дальше от себя. Поэтому я не скажу, что присутствовало прямо волнение. Мы же стояли всей семьей, и дети ведут себя необычно, непредсказуемо. Мы с собой взяли Алису, до последнего момента был вопрос, брать ее или не брать, но в итоге взяли. Она, конечно, всю дисциплину нарушила, приходилось ее и успокаивать. Но Президент на это внимания вообще никак не обращал. Он понимал, что это его люди, что он разговаривает с простыми людьми, что дети. Дети же – наши все. Волнение было за это, чтобы Алиса вела себя хорошо и чтобы мы стояли нормально. Хендмейд дня, девочка в тренде! Почему на «Семье года» выступали в мерче Первого?

Юлия Веракса, жительница деревни Борисковичи:

Майка была не совсем для встречи с Президентом конкретно пошита, потому что мы участвовали в «Семье года», и мы там планировали в мерче выступать. И мальчики, и Алиска выступали в этих майках. Таких маленьких не шьют, для мальчиков тоже. И мы покупали эти майки и перешивали. Это мама занимается таким – конкретный хендмейд. Денис Веракса:

«Пул Первого» потом написал – хендмейд дня, девочка в тренде. Юлия Веракса:

Показать какую-то свою позицию, что ли. Не постесняться, что мы за Батьку. Как бы это громко ни звучало, что мы до конца будем поддерживать политику. Денис Веракса:

Он человек ответственный, человек слова. И если он говорит что-то, то постоянно это выполняется. Ну и его ответственность.

Юлия Веракса:

Конкретно нам показалось, что это человек слова. То есть человек сказал слово – он сделал. Денис Веракса:

Президент же не знал, что здесь готовился ему подарок от местных жителей, от руководства. Я, соответственно, детей до встречи отвел в сторону, говорю: Президент, надо подойти аккуратно, отдать мед. Дети все поняли. Говорю, если он подаст вам руку, значит, и вы ему подайте. Но тут, соответственно, женская логика сработала в обратном направлении. Юлия Веракса:

Если вы хотите подать Президенту руку, то сами это сделайте. Я мальчиков научила, и Президент не смог им отказать. Музей семейных ценностей – супруги нашли ценнейшие экспонаты в доме прадеда

Денис Веракса:

Мы с вами сейчас находимся в доме нашего прадеда в деревне Борисковичи. Живем мы здесь уже пять лет, реконструируем этот дом больше 10 лет. Юлия Веракса:

Говорят, что в сельской местности плохо жить, но здесь есть все. Здесь есть возможность водить детей в школу недалеко, возит школьный автобус детей. Недалеко город, 7 километров. Есть автобусы, то есть до города можно спокойно добраться, завезти детей на все возможные кружки, секции. У детей много свежего воздуха, есть возможность выращивать свежие ягоды, овощи, держать какое-то хозяйство.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не отказывайтесь сегодня от приусадебных участков, где вы сами родились, жили. А если есть брошенные, купите их. Это же копейки сегодня стоит! Денис Веракса:

Президент говорит, что нужно здесь именно быть. Он совершенно прав. Необязательно делать реконструкцию большую своего дома. А если это дом родительский, можно его сохранить, рассказать его историю, историю, кто там жил, и передать это своим детям. Именно так, с малых лет, мы и будем воспитывать патриотическое подрастающее поколение. То есть мы будем передавать нашу историю из уст в уста.

Юлия Веракса:

И очень здорово, что мы, когда делали реконструкцию этого дома, находили различные вещи – прялки, ступы, какие-то утюги, которые раньше были. И мы ничего не выбросили, все сохранили. У нас рядом реконструируется баня, там гараж. И мы хотим в одном из помещений сделать небольшой музей, чтобы сохранить эти вещи как память про наших предков, чтобы дети потом своим детям рассказывали. То есть это такие экспонаты, которые нигде не увидишь, потому что это именно то, чем когда-то карысталіся твае продкі. Да, важно помнить историю, поскольку если мы не знаем истории, то мы не можем говорить о будущем. И важно, чтобы дети знали своих бабушек, дедушек, какой путь они прошли, чтобы они сейчас смогли спокойно жить под мирным небом. И мы, когда начинали заниматься родословной книгой, изначально все шло с маленького. Поспрашивали своих родителей, потом поехали к дедушке, поспрашивали. Потом нам уже начали звонить дальние родственники, рассказывать, передавать какие-то фотографии, рассказывать какие-то интересные истории про прабабушек, прадедушек.

Юлия Веракса:

И важно, чтобы дети это помнили, поскольку в современном мире дети даже не знают имен своих бабушек, дедушек, а тот подвиг бесценен. И благодаря этому мы сейчас можем спокойно жить. Важно ездить на различные памятники, места памяти. Музей Великой Отечественной войны потрясающий в Минске. Мы там были, когда дети были немножко помладше. Сейчас Алиска немножко подрастет, надо будет еще раз ездить, чтобы она тоже окунулась в эту атмосферу. Историю необходимо знать, чтобы не повторять ее в будущем. «Мы воспитываем детей в духе патриотизма»

Александр Лукашенко:

Быть патриотом своей страны – это жить в своей стране, любить ее и делать все для процветания этой страны, как бы ни банально это звучало. Денис Веракса:

Когда мы воспитываем детей в духе патриотизма, то мы им закладываем, что необходимо знать государственный гимн, любить и правильно относиться к государственным символам, государственному флагу, гербу. Юлия Веракса:

Стараемся все делать вместе. У нас такие принципы, что главное, чтобы все были счастливы. То есть мы любим своих детей, пытаемся им привить дружбу, чтобы они были дружны, воспитывались в любви, в заботе. Главное, чтобы они были счастливы. И тогда счастливы родители. Виктория Ходосок:

Вы какими-то качествами похожи на Президента? «Президент рубит дрова качественно – Евросоюз отапливается» Юлия Веракса:

Да. Мы тоже живем на своей малой родине. Растим здесь, в Беларуси, своих детей и работаем во благо государства. И будем дальше так же трудиться во благо государства.