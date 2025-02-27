Прямой эфир

Как Батька пришёл домой! Белоруска вспомнила, как Лукашенко общался с сельскими жителями

27 февраля 2025 16:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Как Батька пришёл домой! Белоруска вспомнила, как Лукашенко общался с сельскими жителями-2

Юлия Веракса, жительница деревни Борисковичи:
Президент приехал, чтобы проинспектировать ход ведения работ по устранению последствий урагана. И когда мы узнали, что он приедет именно в наш сельский совет, мы, даже не задумываясь, сразу согласились, что будем участвовать в этой встрече. Даже если необходимо будет идти на работу, напишем за свой счет или возьмем выходной.

Конечно, изначально волнение было, но когда мы увидели Президента, когда он пришел к людям с простыми словами: в чем здесь нужна моя помощь, расскажите мне, я помогу. То есть мы увидели простое чувство, что человек действительно интересуется проблемами простых людей. И это зацепило. Как батька пришел домой.

# Государственная политика # Государственная социальная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Почему на Масленицу нельзя жениться? Объяснил представитель церкви
27 февраля 2025 15:08

Почему на Масленицу нельзя жениться? Объяснил представитель церкви

Что такое колодка и зачем её носили неженатые мужчины? Рассказываем про необычный обряд на Масленицу
27 февраля 2025 15:06

Что такое колодка и зачем её носили неженатые мужчины? Рассказываем про необычный обряд на Масленицу

Почему песня «Священная война» – гимн Великой Отечественной? Рассказал заслуженный артист Беларуси
27 февраля 2025 15:02

Почему песня «Священная война» – гимн Великой Отечественной? Рассказал заслуженный артист Беларуси