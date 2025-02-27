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Почему на Масленицу нельзя жениться? Объяснил представитель церкви

27 февраля 2025 15:08
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Масленичная неделя началась 24 февраля и закончится 2 марта, а сейчас все готовятся встречать весну. Подробно о традициях встречать Масленицу, о современных и о тех, которые канули в лету, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Почему на Масленицу нельзя жениться? Объяснил представитель церкви-2

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Отец Михаил, на период Масленичной недели есть ли с точки зрения православной церкви какие-то ограничения? Например, могут ли молодые люди создать семью: пожениться или венчаться?

Почему на Масленицу нельзя жениться? Объяснил представитель церкви-4

Михаил Стреха, клирик Свято-Георгиевского прихода г. Минска:
Я думаю, да, потому что сейчас молодые люди мало смотрят на эти предписания. В этом смысле, конечно, перед постом лучше воздержаться от этих вещей, потому что семейная жизнь предполагает, тем более у молодых людей, телесную близость, что будет отвлекать от духовного момента, духовного возрастания. Поэтому я бы тут не сказал, что есть некий запрет. Это рекомендация церкви, церковной жизни, это логично для тех людей, которые считают себя христианами, православными, для которых это важно.

Юрий Святокум:
А в церкви обвенчают на масленичной неделе людей?

Михаил Стреха:
Есть разные случаи, а так – нет.

# Масленица в Беларуси # Праздники # Михаил Стреха

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