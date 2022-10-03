«А приучены они были мультфильмами». Что делает интернет с новым поколением и нужна ли цензура в Сети?

Новости Беларуси. Военно-политическая медийная сфера бывает опасна, если в нее проникают фейки. Чем чреваты вбросы с мобилизацией? Как найти надежный источник информации? Кому и почему выгодно создавать и распространять фейковые новости? Эксперты в прямом эфире разоблачат настоящую ложь в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Может, есть спрос на новые лица? Может, взять и обновить наше медиаполе?

Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:

Про новые лица. Вообще, почему запрос на фейки, почему люди им так верят? Очень долгое время интернет приучал интересоваться, любить и заменял реальный мир фантазиями, литературой фантастической, ведь ее можно в интернете почитать, фильмами, типа фэнтези. Что молодые люди могут в интернете найти и дети? Их воспитывали с детского возраста и воспитали несколько поколений, которые верят интернету. И они считают интернет научной библиотекой, где можно найти правдивую информацию, потому что они приучены и прикормлены. А приучены они были мультфильмами, играми, какими-то интересными фильмами и музыкой. То есть их через игру, через эмоции приучили верить. Кирилл Казаков, СТВ:

Так, может, действительно нужно ввести цензуру? Вернемся в прошлое, в Советский Союз. Там была первая и вторая программа телевидения, радиоточка, газета «Правда». Мы получали правдивую информацию из хороших фильмов, хороших советских мультиков. И точно знали, что Игорь Кириллов, когда выйдет на экран, он не соврет. Инга Сечко:

Сейчас многие понимают, что цензура нужна. Это понимают хорошо родители, потому что без цензуры невозможно воспитать ребенка. Кирилл Казаков:

Мы ее боимся, а она нужна, получается.