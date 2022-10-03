Прямой эфир

«А приучены они были мультфильмами». Что делает интернет с новым поколением и нужна ли цензура в Сети?

03 октября 2022 18:57
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Новости Беларуси. Военно-политическая медийная сфера бывает опасна, если в нее проникают фейки. Чем чреваты вбросы с мобилизацией? Как найти надежный источник информации? Кому и почему выгодно создавать и распространять фейковые новости? Эксперты в прямом эфире разоблачат настоящую ложь в ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:
Может, есть спрос на новые лица? Может, взять и обновить наше медиаполе?

«А приучены они были мультфильмами». Что делает интернет с новым поколением и нужна ли цензура в Сети?-1

Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:
Про новые лица. Вообще, почему запрос на фейки, почему люди им так верят? Очень долгое время интернет приучал интересоваться, любить и заменял реальный мир фантазиями, литературой фантастической, ведь ее можно в интернете почитать, фильмами, типа фэнтези. Что молодые люди могут в интернете найти и дети? Их воспитывали с детского возраста и воспитали несколько поколений, которые верят интернету. И они считают интернет научной библиотекой, где можно найти правдивую информацию, потому что они приучены и прикормлены. А приучены они были мультфильмами, играми, какими-то интересными фильмами и музыкой. То есть их через игру, через эмоции приучили верить.

Кирилл Казаков, СТВ:
Так, может, действительно нужно ввести цензуру? Вернемся в прошлое, в Советский Союз. Там была первая и вторая программа телевидения, радиоточка, газета «Правда». Мы получали правдивую информацию из хороших фильмов, хороших советских мультиков. И точно знали, что Игорь Кириллов, когда выйдет на экран, он не соврет.

Инга Сечко:
Сейчас многие понимают, что цензура нужна. Это понимают хорошо родители, потому что без цензуры невозможно воспитать ребенка.

Кирилл Казаков:
Мы ее боимся, а она нужна, получается.

«А приучены они были мультфильмами». Что делает интернет с новым поколением и нужна ли цензура в Сети?-4

Константин Гагарин, первый заместитель генерального директора телекомпании «Воен ТВ»:
Что мы подразумеваем под словом цензура? Я понимаю, если мы говорим о расположении войск.

Инга Сечко:
Цензура – это разумное ограничение. Потому что, если ребенка воспитывать без ограничений, он боится жизни, он не понимает, что можно, что нельзя. У него нет четких правил.

Кирилл Казаков:
У нас сейчас есть цензура 18+, 6+. То есть у нас есть возрастное ограничение к доступу информации.

«А приучены они были мультфильмами». Что делает интернет с новым поколением и нужна ли цензура в Сети?-7

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Но мы можем ограничить только то, чем мы владеем. А интернет – это не наш инструментарий. Там нужно работать их методами. Необязательно блогеров приглашать на экран телевизора. Пусть они работают в этой среде. Пусть они будут аффилированы и не аффилированы с официальными СМИ. Я говорю про индивидуальную работу.

Кирилл Казаков:
Значит аффилирования не хватает, видимо. Раз про это Уваров говорит.

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# Воспитание детей # общество # Алена Сырова # Константин Гагарин # Инга Сечко # Кирилл Казаков # Александр Осенко # Игорь Кириллов # Фотофакт

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