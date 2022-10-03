«Им не нужно страшное про войну и про смерть». Как СМИ могут завоевать молодую аудиторию?

Новости Беларуси. Военно-политическая медийная сфера бывает опасна, если в нее проникают фейки. Чем чреваты вбросы с мобилизацией? Как найти надежный источник информации? Кому и почему выгодно создавать и распространять фейковые новости? Эксперты в прямом эфире разоблачат настоящую ложь в ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Мы говорим о том, что негатив немного такой более «привлекательный» для зрителя, и его, собственно, искали в альтернативных источниках. Вы говорите, что Президент – самый смотрибельный у нас. Но мне кажется, потому что он свое государство может и покритиковать, потому что критика в нашей стране, наверное, чаще всего звучит из уст Президента. Справедливая критика в адрес тех или иных людей. Так вот, может быть, имеет смысл увеличить количество критических материалов? Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:

А кто же нам мешает? Вот опять вопрос: кто нам с вами мешает? Кирилл Казаков, СТВ:

Критика должна быть конструктивной. Ирина Акулович:

Конечно.

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:

Вот я в одном лице как потребитель информации, как источник информации и как воспитатель еще. Значит, слушая вас, какой-то информационный меркантилизм. Скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь задумывался сделать трех-пятиминутные блоки в интернете, чтобы педагог мог прийти, четко показать – раз.

Ирина Акулович:

Да, задумывались. Не открываю все секреты, но да. Анатолий Булавко:

Второе – мы сейчас говорим про завоевание авторитета аудитории. Ее завоевать надо со школьной скамьи. Следующий момент – те, кто уже на высокой школьной скамье, 14-15 лет, Dana Moll вспомним, с ними тоже работать надо. И может быть, в качестве примера, может, неудачный пример, военная система: есть информирование, есть просмотр новостных передач в вечернее время – хочешь ты или не хочешь, ты должен смотреть. Кирилл Казаков:

Я же говорил, журналистика должна быть погонной. Анатолий Булавко:

Не журналистика это. Ирина Акулович:

Анатолий Анатольевич хочет, чтобы все были в погонах.