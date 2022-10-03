«Им не нужно страшное про войну и про смерть». Как СМИ могут завоевать молодую аудиторию?
Новости Беларуси. Военно-политическая медийная сфера бывает опасна, если в нее проникают фейки. Чем чреваты вбросы с мобилизацией? Как найти надежный источник информации? Кому и почему выгодно создавать и распространять фейковые новости? Эксперты в прямом эфире разоблачат настоящую ложь в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Мы говорим о том, что негатив немного такой более «привлекательный» для зрителя, и его, собственно, искали в альтернативных источниках. Вы говорите, что Президент – самый смотрибельный у нас. Но мне кажется, потому что он свое государство может и покритиковать, потому что критика в нашей стране, наверное, чаще всего звучит из уст Президента. Справедливая критика в адрес тех или иных людей. Так вот, может быть, имеет смысл увеличить количество критических материалов?
Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:
А кто же нам мешает? Вот опять вопрос: кто нам с вами мешает?
Кирилл Казаков, СТВ:
Критика должна быть конструктивной.
Ирина Акулович:
Конечно.
Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:
Вот я в одном лице как потребитель информации, как источник информации и как воспитатель еще. Значит, слушая вас, какой-то информационный меркантилизм. Скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь задумывался сделать трех-пятиминутные блоки в интернете, чтобы педагог мог прийти, четко показать – раз.
Ирина Акулович:
Да, задумывались. Не открываю все секреты, но да.
Анатолий Булавко:
Второе – мы сейчас говорим про завоевание авторитета аудитории. Ее завоевать надо со школьной скамьи. Следующий момент – те, кто уже на высокой школьной скамье, 14-15 лет, Dana Moll вспомним, с ними тоже работать надо. И может быть, в качестве примера, может, неудачный пример, военная система: есть информирование, есть просмотр новостных передач в вечернее время – хочешь ты или не хочешь, ты должен смотреть.
Кирилл Казаков:
Я же говорил, журналистика должна быть погонной.
Анатолий Булавко:
Не журналистика это.
Ирина Акулович:
Анатолий Анатольевич хочет, чтобы все были в погонах.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Все чтобы были в берцах.
Кирилл Казаков:
Я не хочу, чтобы все были в погонах.
Анатолий Булавко:
Следующий момент – пришло новое пополнение, показывают им «28 панфиловцев» – на тот момент это был свежий фильм, достаточно интересный, поучительный. После просмотра задаю вопрос: фильм понравился? Понравился. Говорю, а если бы с девушкой шел мимо кинотеатра и увидел афишу, зашел бы? Не зашел бы.
Ирина Акулович:
Это настоящий мужчина. Он бережет девушку.
Анатолий Булавко:
Вы можете соглашаться или не соглашаться – это факт.
Александр Осенко:
Мы говорим о той идеологии, о патриотизме опять-таки – это элемент, составная часть того, что мы должны у себя, у населения, у нас, у детей воспитывать патриотизм своей страны – любовь к родине.
Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:
Знаете, почему не зашли бы в кинотеатр молодые люди? Потому что им другое нужно. Им не нужно страшное про войну и про смерть.
Анатолий Булавко:
Но в армии он его посмотрел.
Инга Сечко:
Потому что им нужны положительные эмоции. Их очень сейчас не хватает.
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