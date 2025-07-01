Лукашенко: Трамп говорит одно, а они в Европе делают другое – всё это сценарий

Праздник, который имеет фундаментальное значение. Дата, определившая будущее белорусского народа. Герои, которым мы обязаны нашим настоящим. Торжественное собрание ко Дню Независимости – во Дворце Республики. Традиционно к участникам, зрителям и всем белорусам обратился Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С поздравлениями, но и предостережениями, которые продиктованы, в первую очередь, нынешними глобальными реалиями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То, что творится сегодня в мире: Трамп говорит одно, а они в Европе делают другое. И эту кашу заварили – люди, даже политики не успевают за этим следить. Все это сценарий, по моему мнению. Это сценарий. Да, у Трампа есть обида на Европу: кинули, за Байдена шли стеной, а победил Трамп.

Да, у него есть обида, он человек, который не смог смириться с этой обидой, хотя любой политик должен был перечеркнуть прошлое и начать строить настоящее. Так вот, их настоящее – они как были вместе, так и есть. Только в этом спектакле разыгрывают разные роли.

Поэтому не успокаивайтесь и не думайте, что уж слишком что-то изменилось. Иран это показал. С одной стороны, «миротворец, гибнут люди, хочу прекратить войну в Украине», – Дональд. И тут же наносит удар, абсолютно незаконный удар по Ирану.

Вы видите, втянули в украинский конфликт всех, кого только можно. Президент США правильно заявил, в каком-то смысле правильно: это ваша война в Европе – воюйте. Но это не значит, что они вне игры. Они опять там, в тени. Они думают, что спрячутся в современном мире за океаном.

Прямо надо сказать, что должной реакции так называемых наднациональных институтов, претендующих на роль гарантов глобальной безопасности, нет. При всех рисках, угрозах, при всех нападках на Беларусь мы последовательно придерживаемся принципов миролюбивой внешней политики. Наши инициативы по запуску глобального диалога по безопасности – шаги, которых очень ждут люди на всех континентах. Ждут от своих политиков.