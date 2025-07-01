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Максим Рыженков провёл встречу с министром международных отношений Ботсваны

01 июля 2025 17:02
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Беларусь готова расширять горизонты взаимовыгодного сотрудничества и с Южной Африкой. Спектр направлений, в которых Минск и Габороне могут быть друг другу полезны, довольно широк. Это отметили в ходе переговоров глава МИД Беларуси и министр международных отношений Ботсваны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Рыженков провёл встречу с министром международных отношений Ботсваны-2

Говорили, в частности, об активизации взаимодействия на международной арене. Перспективным видится также развитие договорно-правовой базы между странами. В ближайшее время Беларусь и Ботсвана подготовят соглашение о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов. Также в планах создание специальной комиссии, которая займется детальной проработкой всех векторов двусторонних отношений.

Максим Рыженков провёл встречу с министром международных отношений Ботсваны-4

Феньо Бутале, министр международных отношений Ботсваны:
Одним из основных направлений сотрудничества между Беларусью и Ботсваной является сельское хозяйство. Мы хотим перейти к индустриализации нашей экономики и, конечно, заинтересованы в механизации агропромышленного сектора. Это та область, в которой Беларусь уже достигла значительных результатов.

Мы договорились о конкретных шагах в краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных перспективах. Планируем использовать вашу технику в Ботсване и перенимать белорусский опыт.

Ботсвана особенно заинтересована в укреплении торгово-экономических отношений. Партнёры выразили готовность стать проводником белорусских товаров на весь африканский рынок. По итогам встречи министры подписали совместное заявление.

# Международная политика

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