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«В тренде большое пространство». Какой дизайн квартир выбирают белорусы?

10 октября 2023 15:59
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Всем известно, что ремонт – дело непростое. Многие воспринимают его как неизбежное зло и заранее настраивают себя на долгие строительные муки. Однако часть людей, наоборот, не осознают всех особенностей процесса. О том, как не остаться с дырой в кармане, на чем удастся сэкономить, где можно сделать ремонт собственными усилиями, а где нужна помощь специалистов, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Скажите, что из последнего в мире дизайна вас особо впечатлило, если вы за этим следите, конечно?

«В тренде большое пространство». Какой дизайн квартир выбирают белорусы?-1

Анастасия Семенова, делала ремонт с мужем сразу после свадьбы:
Да, это одно из моих хобби. У меня, видимо, постремонтный синдром. В своей квартире ремонт я закончила, но все еще интересуюсь тенденциями, трендами.

Михаил Свито:
Вдруг что-то надо где-то добавить, правильно?

Анастасия Семенова:
Действительно. Сразу видно, Михаил, вы знаток женской психологии.

Михаил Свито:
Видимо, что так.

«В тренде большое пространство». Какой дизайн квартир выбирают белорусы?-4

Анастасия Семенова:
Иногда бывает, что проснешься и хочется совершенно новую квартиру иметь перед глазами. Сейчас в тренде большое пространство. Люди сносят стены, хотят видеть простор, большие комнаты. Вообще не поделенное на комнаты пространство. Также просто без всяких обоев, полочек, финтифлюшечек, просто чистые стены.

Михаил Свито:
Полный минимализм?

Анастасия Семенова:
Полный минимализм, совершенно верно. Делается упор в сторону экологичных материалов, каких-то индивидуальных историй, сделанных специально под человека. Мне лично эти тренды очень нравятся. У себя я тоже постаралась их отразить.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Михаил Свито # Анастасия Семёнова # Фотофакт

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