«В тренде большое пространство». Какой дизайн квартир выбирают белорусы?
Всем известно, что ремонт – дело непростое. Многие воспринимают его как неизбежное зло и заранее настраивают себя на долгие строительные муки. Однако часть людей, наоборот, не осознают всех особенностей процесса. О том, как не остаться с дырой в кармане, на чем удастся сэкономить, где можно сделать ремонт собственными усилиями, а где нужна помощь специалистов, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Скажите, что из последнего в мире дизайна вас особо впечатлило, если вы за этим следите, конечно?
Анастасия Семенова, делала ремонт с мужем сразу после свадьбы:
Да, это одно из моих хобби. У меня, видимо, постремонтный синдром. В своей квартире ремонт я закончила, но все еще интересуюсь тенденциями, трендами.
Михаил Свито:
Вдруг что-то надо где-то добавить, правильно?
Анастасия Семенова:
Действительно. Сразу видно, Михаил, вы знаток женской психологии.
Михаил Свито:
Видимо, что так.
Анастасия Семенова:
Иногда бывает, что проснешься и хочется совершенно новую квартиру иметь перед глазами. Сейчас в тренде большое пространство. Люди сносят стены, хотят видеть простор, большие комнаты. Вообще не поделенное на комнаты пространство. Также просто без всяких обоев, полочек, финтифлюшечек, просто чистые стены.
Михаил Свито:
Полный минимализм?
Анастасия Семенова:
Полный минимализм, совершенно верно. Делается упор в сторону экологичных материалов, каких-то индивидуальных историй, сделанных специально под человека. Мне лично эти тренды очень нравятся. У себя я тоже постаралась их отразить.