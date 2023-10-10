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Сезон загонной охоты открыт в Минской области. Рассказываем, о каких правилах стоит помнить

10 октября 2023 14:22
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Новости Беларуси. Сезон загонной охоты открыт в Минской области. Он продлится до 31 декабря. В эти дни охотиться можно как в светлое время суток, так и ночью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. При этом допускается добыча копытных животных любого пола и возраста с учетом установленных норм.

Сезон загонной охоты открыт в Минской области. Рассказываем, о каких правилах стоит помнить-1

Наиболее популярные среди охотников копытные – лось, благородный олень, косуля и кабан. К сожалению, порой сезон охоты не обходится без несчастных случаев. Поэтому специалисты еще раз напоминают: каждый охотник должен соблюдать установленные правила и не стрелять по неясно видимой цели.

Сезон загонной охоты открыт в Минской области. Рассказываем, о каких правилах стоит помнить-4

Дмитрий Асадчий, инженер по охотничьему хозяйству Стародорожского опытного лесхоза:
Охота производится только с руководителем охоты, который ведет компанию охотников. Руководитель охоты расставляет на номера, также назначают загонщиков, проводят загоны, добывают дикое животное. Ночью охота проводится также в присутствии должностного лица, пользователя охотничьих угодий. Это руководитель охоты либо егерь.

Загонные охоты – это зона повышенного риска. Поэтому каждый участник должен быть предельно осторожным. Кроме того, в Минлесхозе акцентируют внимание: за добычу животных в запрещенное время или неразрешенными орудиями грозит штраф.

# Охота в Беларуси # общество # Дмитрий Асадчий # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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