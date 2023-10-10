МЧС проводит рейды по домам с печным отоплением. Как проходит день инспектора?

Новости Беларуси. Избежать трагедии. С начала года из-за нарушения эксплуатации печного отопления в Минской области произошло около 200 пожаров, 7 человек погибли, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Поэтому наступление холодов – самое время проверить готовность местных жителей к зиме. В эти дни спасатели проводят рейды и контролируют состояние печей, котлов и даже запас дров.

В такой рейд вместе с инспекторами отправилась и наш корреспондент Екатерина Ковальчук.