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МЧС проводит рейды по домам с печным отоплением. Как проходит день инспектора?

10 октября 2023 15:19
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Новости Беларуси. Избежать трагедии. С начала года из-за нарушения эксплуатации печного отопления в Минской области произошло около 200 пожаров, 7 человек погибли, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Поэтому наступление холодов – самое время проверить готовность местных жителей к зиме. В эти дни спасатели проводят рейды и контролируют состояние печей, котлов и даже запас дров.

В такой рейд вместе с инспекторами отправилась и наш корреспондент Екатерина Ковальчук.

МЧС проводит рейды по домам с печным отоплением. Как проходит день инспектора?-1

Екатерина Ковальчук, корреспондент:
Неисправность печи, неправильное ее устройство и нарушение правил эксплуатации чаще всего и приводят к пожару. Чтобы предотвратить трагедию, сотрудники МЧС проводят профилактические рейды. Спасатели настоятельно рекомендуют не откладывать ремонт печей и решить вопрос до наступления морозов.

МЧС проводит рейды по домам с печным отоплением. Как проходит день инспектора?-4

По статистике, именно в октябре и ноябре отмечают всплеск пожаров. Поэтому накануне зимы инспекторы обходят тысячи адресов по всей Минской области. В центре внимания пожилые, одиноко проживающие люди и многодетные семьи.

Подробности в видео.

# МЧС Беларуси # общество # Екатерина Ковальчук # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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