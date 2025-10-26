Лукашенко: давайте лучше работать на тракторе, чтобы не воевать – нас хотят втянуть в это

С первых племен на территории Беларуси без витебских кривичей не обойдется. Это предки тех, кто в зоне рискованного земледелия занимались им, не зная, что рискуют, а еще торговали и разводили скот – значит, и у потомков должна быть предрасположенность. Но пока все запутано и очень сложно, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По информации Комитета госконтроля, загрузка мощностей молокоперерабатывающих предприятий области в 2025 году составляет 60 %, чуть-чуть больше. По мясу – меньше половины, 49 %, отсюда хронический недостаток выручки, то есть денег нет, и, как следствие, проблема дикой закредитованности по всей цепочке – от крестьянина до переработки. То есть вы закредитованы. Или, может быть, наши врут тут? В центре этого не видят. Вы говорите, все в графике, все хорошо. Ну вот оно… Еще раз напомню про совокупный долг области. На 1 сентября он составляет 1,6 миллиарда рублей! 500 миллионов долларов в эквиваленте. Ваша одна область. Из них почти 1 миллиард 950 миллионов рублей необходимо выплатить ближайшую пятилетку. Вы потянете? При таких темпах нет. Как до этого достукались?! Если вы будете покрывать, прикрывать друг друга, если вы будете прятать недостатки и мне докладывать не то, что надо, а я потом трачу огромные деньги, чтобы выудить истинную информацию, денег надо сколько? Люди ездят там вас слушают, смотрят, фотографируют, разговаривают, докладывают и так далее. Это огромные деньги! Прощения не будет. Понимаете меня? Как хотите. Читайте также: Лукашенко в Витебской области: вы все знаете и умеете, вы просто безответственные люди! Лукашенко вспомнил, как «сражался» с местной властью в бытность руководителя хозяйства Лукашенко: когда я вижу теляток полумертвых и отношение людей к этому – меня это бесит!