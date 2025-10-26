Холодные блюда, просрочка и избыток пищевых отходов! Школьное питание – под личным контролем Президента

На неделе о питании белорусских школьников говорил Президент. Дети – это наше все, а хороший рацион – залог здоровья. Тем более если речь о школьниках. Потому глава государства и поручал создать эффективную систему питания, которая состоит из добросовестного отношения к делу, качественных продуктов и баланса жиров, белков и углеводов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Школьное меню изучила Алеся Иванова. Визит контролирующих органов внезапный. Работники школьной кухни пытаются навести марафет за секунды. Но не все можно исправить на ходу. Отмыть эти противни быстро точно не получится.

В этой копоти подходит нежное тесто для будущей пиццы. На таком уже приготовили котлеты.

Во-первых, неравномерная корочка, она должна быть везде золотистая. Здесь более подгоревшие, это трещины.

Неприятное послевкусие и после проверки моечного отсека.

Регина Елистратова, врач-гигиенист отделения гигиены детей и подростков Могилевского зонального центра гигиены и эпидемиологии:

Сегодня нет воды в раковине, поэтому нет возможности обмыть посуду и поставить ее в посудомоечную машину. Результат налицо. Вернее, на тарелке – засохшее пюре. Такого по всем нормам быть не должно. И это лишь симптом системной проблемы. С начала учебного года санитарные службы уже проверили четверть учебных заведений Могилева. В топе нарушений – не просрочка, а банальный санитарный режим: грязные халаты, отсутствие салфеток на столах и перчаток при раздаче, выдача блюд в мокрой посуде. Но есть и положительные моменты. За 2 года могилевским школам удалось снизить объемы отходов с 23 % до 18. А в этой школе, как рапортует заведующая, результаты еще лучше.

Екатерина Варванович, заведующая производством школьной столовой:

По вторым блюдам (каши, тушеный картофель) до 10 %, где-то 5-7. Супы, к сожалению, чуть похуже, у них 10 %. Но этот завтрак с вязкой рисовой кашей и котлетой – не самый удачный пример.

Мне не очень понравилось, иногда готовят котлеты так, что они как будто с творогом. Кажется, кулинарный фокус не удался. Творог в котлете – полное разоблачение.