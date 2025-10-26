Республиканский субботник прошёл в Беларуси. Вот как это было

Миллионы белорусов 25 октября вышли на субботник. Но не дожидались обеда, а с утра пораньше взялись за работу, и в итоге не только навели порядок, но и собрали около 19,5 миллиона рублей.
Смотрите в видео, как это было.
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