Республиканский субботник прошёл в Беларуси. Вот как это было

Миллионы белорусов 25 октября вышли на субботник. Но не дожидались обеда, а с утра пораньше взялись за работу, и в итоге не только навели порядок, но и собрали около 19,5 миллиона рублей.

Смотрите в видео, как это было.

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