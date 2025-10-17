Лукашенко дал совет молодёжи: «Только вы можете сделать свою жизнь»

Александр Лукашенко с этими юными белорусами общался совсем не как с детьми (несмотря на их возраст). Это люди, которые через 10-15 лет будут стоять у руля развития страны. Глава государства это понимает. Уже сейчас понимать это должны и они, равно как и то, для чего все это нужно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как бы пафосно это ни звучало, именно вам – новому поколению ученых, конструкторов, инженеров и специалистов – предстоит через несколько лет создавать завтрашний день нашей страны. Часто слышу: этого не хватает, хотелось бы то… Реализовывайте свои хотелки. Делайте так, чтобы это выгодно было для вас, для ваших родителей, для семьи. И чтобы это выгодно было для страны. Работая в лабораториях, конструкторских бюро или производственных цехах, вы будете принимать и воплощать в жизнь решения, которые определят судьбу Беларуси на годы и даже десятилетия. Буквально через 10 лет вам придется не просто строить новую Беларусь – отвечать за нее. А те, кто стоит в задних рядах, позади вас, мы уже будем смотреть, как вы будете Беларусь строить, что вы привнесете нового. Мы сегодня видим на моделях ваших, на ваших начальных изобретениях, что вы в правильном направлении двигаетесь.

Меня не покидает одна мысль. Вы будете руководить страной, предприятиями, ведомствами, вы это будете слушать: зарплата, зарплата, дайте, дайте больше. Не настраивайте себя на это. Никому никто ничего не даст, жизнь становится более сложной, конкуренция жуткая, главное для государства – предоставить возможности. Вот мы вам предоставляем возможности с раннего возраста, чтобы бы посмотрели, на что вы способны и пытались это реализовать в себе. Есть некоторые, которые по улицам бродят и жвачку жуют… Может, и это полезно и надо? Не знаю. А есть вы, которые с раннего возраста благодаря родителям и вашему таланту пришли и пашете-пашете здесь. Сначала с интересом, потом уже появится напряжение определенное, не все будет в жизни интересно. Но вы, сжав зубы, идете к своей цели или просто движетесь по этой жизни. И такие люди никогда не просят: дай зарплату. Они сами творят свою жизнь. Поэтому здоровья вам, успехов, развивайте свои навыки, если они у кого-то есть. И вперед, только вперед. Только вы можете сделать свою жизнь и порадовать своих родителей и государство.

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