«В доме у меня таких нет». Лукашенко показали прототип робота-пылесоса
В Минске торжественно открылся Центр технического творчества детей и молодежи – масштабный проект, который уже называют кузницей будущих инженеров и изобретателей. Александр Лукашенко лично принял участие в открытии центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко поручил продумать стимулы для закрепления внутри страны талантливой молодежи.
Со стороны может показаться, это сплошное развлечение для развития мелкой моторики. Но как бы не так. В 18 лабораториях конструируют, испытывают то, что выглядит как игрушка. Но по факту может решать целый спектр задач. От военных...
Этот робот предназначен для перевоза грузов различных. Также он может проводить замеры потенциально опасных сред для человека. Мы сейчас дорабатываем сайт для вывода всех показателей датчиков, чтобы было удобно определять, где что нарушено, где загрязнение воздуха. В перспективах мы думаем ввести этот робот в массовое производство и дальше дорабатывать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну ты же массовое производство можешь вести, только если заинтересуешь, допустим, производителя.
– Да, для этого нужно дорабатывать проект дальше. Согласен. Это только начало.
...до бытовых. Как, например, робот-пылесос, который, похоже, скоро будут производить в Беларуси.
– Отличаются, во-первых, низкой ценой и при этом очень высокой эффективностью, а также своей разработанной системой навигации, собственным кодом, своей системой и своей сборкой. Также отличается системой крепления на магнитах всех деталей в нем, благодаря чему можно легко и быстро достать, допустим, контейнер для сбора мусора. И так же все легко и просто собрать.
– В доме у меня нет таких, конечно, устройств. Думаю, если мы произведем что-то свое, ты мне первый экземпляр подаришь.
– Да, очень хотелось как раз, чтобы поддержали именно идею производства у нас, в Беларуси.
– Если готовы.
– Есть прототип. Кстати, на «Интеграле» как раз и можно было бы производить, потому что там как раз чипы. «Интеграл» и «Горизонт».
– Значит, надо сказать им. Пускай посмотрят. И притом правильно сказал, как экономист – намного дешевле. Пусть посмотрят руководители и люди на это.
Лукашенко: мы не просто обладаем инновационными технологиями, но и создаём их сами. Подробности здесь.