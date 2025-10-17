«В доме у меня таких нет». Лукашенко показали прототип робота-пылесоса

В Минске торжественно открылся Центр технического творчества детей и молодежи – масштабный проект, который уже называют кузницей будущих инженеров и изобретателей. Александр Лукашенко лично принял участие в открытии центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со стороны может показаться, это сплошное развлечение для развития мелкой моторики. Но как бы не так. В 18 лабораториях конструируют, испытывают то, что выглядит как игрушка. Но по факту может решать целый спектр задач. От военных...

Этот робот предназначен для перевоза грузов различных. Также он может проводить замеры потенциально опасных сред для человека. Мы сейчас дорабатываем сайт для вывода всех показателей датчиков, чтобы было удобно определять, где что нарушено, где загрязнение воздуха. В перспективах мы думаем ввести этот робот в массовое производство и дальше дорабатывать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну ты же массовое производство можешь вести, только если заинтересуешь, допустим, производителя.

– Да, для этого нужно дорабатывать проект дальше. Согласен. Это только начало.

...до бытовых. Как, например, робот-пылесос, который, похоже, скоро будут производить в Беларуси.