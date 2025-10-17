Лукашенко: откровенно скажу, чего нам не хватает – нам нужны инженеры

Процветание страны напрямую зависит от того, насколько она способна создавать собственные технологии – не просто потреблять, а изобретать, внедрять и производить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно на это сегодня делает ставку Беларусь. В Минске торжественно открылся Центр технического творчества детей и молодежи – масштабный проект, который уже называют кузницей будущих инженеров и изобретателей. Александр Лукашенко лично принял участие в открытии центра, и это четкий сигнал: инженерные кадры – стратегический приоритет страны. Глава государства запустил символичный механизм, который открыл двери этого уникального пространства для юных талантов. Это не просто новое учебное заведение. Центр оборудован по последнему слову техники и охватывает самые разные направления – от робототехники до авиамоделирования и даже беспилотников. В центре созданы 18 современных лабораторий. После ознакомления с оснащением центра Александр Лукашенко выразил уверенность, что это настоящий подарок для столичной молодежи. Подобный опыт будут распространять по всей стране. Безусловно, задан новый тренд на инженерные профессии с юного возраста. Как выглядит будущее, если его создают дети? Репортаж Алены Сыровой.

Расположить в здании бывшего автовокзала Центр детского технического творчества оказалось удачной идей. Во-первых, ничего нового строить не пришлось (здание 1983 года постройки сохранили), глава государства не далее как накануне напоминал о своем поручении исходить из принципа разумной достаточности.

– Мы его модернизировали или что-то сносили?

– Ничего не сносили, только кровля была в плохом состоянии. Кровлю поменяли, а все остальное оставили. И были эти боковые незастекленные, мы их застеклили, сделали там классы, лаборатории.

– Мы сделали разумно.

– Он находится далеко от жилья, мы не мешаем. И здесь есть место для практических занятий. Для использования беспилотников, радиотехники, здесь можно практически заниматься, не только теорией в кабинетах. А во-вторых, этот объект, по сути, научная, кадровая база для тех, кто в будущем будет работать и развивать важнейшие отрасли страны, неразрывно связанные с инженерными и конструкторскими знаниями. Спрос на специалистов этого профиля велик как никогда прежде. Да, у нас есть профильные классы, детский технопарк, но это середина цепочки, а теперь есть ее начало. Лукашенко: не стремитесь куда-то сбежать. Некоторые сбежали, а сегодня не знают, как вернуться. Глава государства не ретроград, но человек опытный. Именно поэтому предостерегает от излишнего хвастовства нашими успехами, отдавая предпочтение патриотичному прагматизму. Мы не должны развивать науку ради науки и растить свои кадры для других стран.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я намекаю на то, чтобы мы не потеряли своих толковых людей. А спрос колоссальный на нашу молодежь, наших студентов. Мы образование им высшее дадим, и они поехали. А поехали почему? Потому что система образования солидная, надо любым способом ребят привязывать, удерживать здесь, в Беларуси. Силой не удержишь сейчас. Надо создавать соответствующие интересы. В этом Центре технологического творчества смогут заниматься 7500 человек в возрасте от 6 лет. Со временем они поймут, насколько сильно хотят связывать свою жизнь с такими специальностями. Перед Президентом сегодня собрались юные Кулибины, как принято таких ребят называть, но главное, здесь собрались молодые люди и педагоги, которые смогут реализовать возможности, которые дает государство.