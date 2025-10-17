В первую блокадную зиму рецептура менялась практически ежедневно – рассказываем, из чего пекли хлеб в Ленинграде

В Беларуси хлеб нередко пекли из амаранта, овсяной или гороховой муки. Листья крапивы, молодого папоротника или липы, толченые желуди добавляли в тесто в годы войны и неурожая, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Быстрее усваивается – в чем польза хлеба на закваске, объяснила диетолог-нутрициолог

Народная мудрость гласит: не бяда, калі ў хлебе лебяда, бяда, калі хлеба няма. В особо тяжелые времена половину всей хлебной массы составляла мякина – отброс, получающийся при обмолоте, фактически шелуха. Па такім хлебе калі чорт прабяжыць, дык нагу заскабiць – белорусы даже в горе старались пошутить, чтобы не утратить надежду. Не угасала они и в блокадном Ленинграде. Ведь нам сегодня даже трудно представить ценность того хлеба.

Мария Ягодницына, председатель Белорусского союза блокадников Ленинграда:

Была карточная система. Выдавали на карточки хлеб. Служащие, иждивенцы и дети получали 125 граммов – такой кусочек с огнем и кровью пополам. Взрослым рабочим – 250 граммов. Водичку подогрели на этой печечке, на буржуечке. Снег растопила, в кружечке подогрела, хлебушка покрошила. Его нужно было еще разделить на три части, чтобы утром, в обед и вечером что-то было. Вы думали так ели хлеб, как сейчас?