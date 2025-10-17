В первую блокадную зиму рецептура менялась практически ежедневно – рассказываем, из чего пекли хлеб в Ленинграде
В Беларуси хлеб нередко пекли из амаранта, овсяной или гороховой муки. Листья крапивы, молодого папоротника или липы, толченые желуди добавляли в тесто в годы войны и неурожая, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Быстрее усваивается – в чем польза хлеба на закваске, объяснила диетолог-нутрициолог
Народная мудрость гласит: не бяда, калі ў хлебе лебяда, бяда, калі хлеба няма. В особо тяжелые времена половину всей хлебной массы составляла мякина – отброс, получающийся при обмолоте, фактически шелуха. Па такім хлебе калі чорт прабяжыць, дык нагу заскабiць – белорусы даже в горе старались пошутить, чтобы не утратить надежду. Не угасала они и в блокадном Ленинграде. Ведь нам сегодня даже трудно представить ценность того хлеба.
Мария Ягодницына, председатель Белорусского союза блокадников Ленинграда:
Была карточная система. Выдавали на карточки хлеб. Служащие, иждивенцы и дети получали 125 граммов – такой кусочек с огнем и кровью пополам. Взрослым рабочим – 250 граммов. Водичку подогрели на этой печечке, на буржуечке. Снег растопила, в кружечке подогрела, хлебушка покрошила. Его нужно было еще разделить на три части, чтобы утром, в обед и вечером что-то было. Вы думали так ели хлеб, как сейчас?
Маленькая крошечка черного непропеченного тяжелого хлеба была в буквальном смысле на вес золота. Ленинградцы были готовы отдать все, что имели взамен на 125 граммов жизни. Рецептура хлеба в первую блокадную зиму менялась практически ежедневно. Все зависело от сырья, что имелось в наличии. В хлеб клали мучную пыль, лузгу, отруби. В конце 1941 года, когда поступление продовольствия в город полностью прекратилось, специалисты начали искать заменитель муки. С октября 1941 года стали добавлять гидроцеллюлозу – древесину, прошедшую обработку химическим путем. На вид хлеб был привлекательный с румяной корочкой, а на вкус горько-травянистый. Использовалась также коревая мука – от слова «корка». Когда в Ладоге тонули машины, везшие муку в город по «Дороге жизни», специальные бригады ночью в затишье между обстрелами крюкам на веревках поднимали мешки из воды. В середине какое-то количество муки оставалось сухим, а внешняя промокшая часть при высыхании превращалась в твердую корку. Эти корки разбивали на куски, затем измельчали. Коревая мука давала возможность хоть как-то сократить количество других малосъедобных добавок в хлебе. Только и такой хлебушек доставался непросто.
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