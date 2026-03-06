Трамп заявил, что примет только безоговорочную капитуляцию Ирана

Глава Америки Дональд Трамп заявил, что не примет никакого завершения войны с Ираном, кроме капитуляции.
Более половины американцев не поддерживают решение Трампа начать войну с Ираном
«С Ираном не будет никакой сделки, кроме безоговорочной капитуляции», – написал он в Truth Social.
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