Быстрее усваивается – в чём польза хлеба на закваске, объяснила диетолог-нутрициолог

Споры о том, какой хлеб полезнее – на дрожжах или закваске не прекращаются. Если углубиться в биологическую составляющую процесса, то и закваска, и дрожжи – это одноклеточные грибы, принадлежащие к разным видам и родам, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. В первую блокадную зиму рецептура менялась практически ежедневно – рассказываем, из чего пекли хлеб в Ленинграде

Бактериальное брожение происходит в смеси муки и воды, из которой делается закваска. Дрожжи вызывают спиртовое брожение. Закваска производит молочную кислоту, которая позволяет тесту подняться, взбить его и естественным образом сохранить. Кроме того, она питает кишечную микрофлору, ответственную в том числе и за иммунитет. Содержащиеся в закваске минеральные вещества, кальций, магний и железо усваиваются лучше, чем в дрожжевом хлебе. Впрочем, биохимики легко ставят точку в разногласиях.