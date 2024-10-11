Лукашенко дал поручения в Шкловском районе: мужики, не будем делать – труба нам будет

Сельское хозяйство традиционно в центре внимания главы государства. 11 октября акцент на вопросах выращивания и уборки кукурузы. С результатами эксперимента по возделыванию этой культуры Президент ознакомился на своей малой родине – в Шкловском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На опытных полях хозяйства «Александрийское» 12 сортов. Пополам белорусской и импортной селекции.

Мы не настолько богатая страна, чтобы позволить себе безалаберно относиться к тому, что у нас есть. Напротив, должны смотреть вглубь и думать, как получить большую отдачу. А мы вместо этого, например, каждую весну спокойно смотрим на то, как наша Синеокая становится таковой, еще больше прирастая озерами за счет посевных площадей. Куда это годится?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Весной особенно, когда посевная заканчивается, летишь над страной – кругом пятна, пятна, пятна. То есть посеяли, а вот на таких вымочках, вот видите – там влажность, там все это пропало, не всходит. И вот вся Беларусь в таких пятнах. Ну, такие у нас почвы. Климат такой. Это не Украина, это не Кубань. Мы теряем примерно, ну, не ошибиться, порой до 10 % урожая (подробнее).

Яков Устинович Яроцкий давно и глубоко в теме и очень благодарен главе государства за то, что он потребовал заняться этой проблемой. Она не настолько поверхностна, как кажется, даже на первый взгляд.

Яков Яроцкий, кандидат технических наук, специалист по информационно консультационной работе центра подготовки и повышения квалификации Могилевского облсельхозпрода:

А главный параметр урожая – влага. Единственное, что мы делаем, ранней весной закрываем влагу. Но дело в том, что, если плужная подошва, выпал, допустим, обильный дождь, доходит влага до уплотненной прослойки и уходит в понижение. А продуктивная влага накапливается на глубине 1,5-1,8 метра. Та, которая может подняться вверх. Но даже если там есть плужная подошва, она не поднимется к корневой системе. И вот поэтому мы вносим на 60 центнеров, а получаем 30. Поэтому настолько это важная проблема, я просто вам очень благодарен. Я всю жизнь этим занимаюсь и знаю это хорошо.

Обычный трактор с плугом так глубоко не может вспахать. Нужна другая, более тяжелая и въедливая техника. Да, она у нас есть, но пока ее недостаточно. Яков Яроцкий:

Техника была маломощная, нетяжелая. А сегодня пошла тяжелая техника, пошло деформативное накопительное уплотнение. И поэтому, если мы раньше считали, что плужная подошва 5-6 сантиметров, вот мы с вами сейчас пойдем померим, сегодня доходит до 50 сантиметров и на этом поле. Мы, честно вам скажу, перед этим проверяли прибор, начали заталкивать, даже сломали вот эту шкалу. Дело в том, что со временем такое невнимание к почве чревато образованием плотного слоя, который не пропустит ни удобрения, ни влагу в нужном объеме, а значит, в итоге не будет ожидаемого урожая.

Яков Яроцкий:

Вот смотрите, я вчера вместе с механизатором, я знаю, что там есть прибор, который покажет расход топлива. Заглубляем на 50 сантиметров – 65 литров в час. Три гектара он за час сделает – больше 20 литров. Поэтому надо очень точно подходить к выбору режима работы этой машины. А второй момент, вот как и Анатолий Михайлович, он уже давно этим занимается, меня привлекает. Мы начали искать: а если ли у нас разные плотности, какие машины? Ну, вот первая машина, эта сплошное делает рыхление, а эта вот щелевание, очень важно, чтобы можно было, и она и на 70 сантиметров уберет, пройти и сделать эти щели, чтобы влага не задерживалась. По итогу смотра важнейшее поручение экс-министру сельского хозяйства и нынешнему главе Шкловского района, которое нужно масштабировать на всю Беларусь.