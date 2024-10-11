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Лукашенко дал поручения в Шкловском районе: мужики, не будем делать – труба нам будет

11 октября 2024 18:17
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Сельское хозяйство традиционно в центре внимания главы государства. 11 октября акцент на вопросах выращивания и уборки кукурузы. С результатами эксперимента по возделыванию этой культуры Президент ознакомился на своей малой родине – в Шкловском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На опытных полях хозяйства «Александрийское» 12 сортов. Пополам белорусской и импортной селекции.

Лукашенко дал поручения в Шкловском районе: мужики, не будем делать – труба нам будет-2

Мы не настолько богатая страна, чтобы позволить себе безалаберно относиться к тому, что у нас есть. Напротив, должны смотреть вглубь и думать, как получить большую отдачу. А мы вместо этого, например, каждую весну спокойно смотрим на то, как наша Синеокая становится таковой, еще больше прирастая озерами за счет посевных площадей. Куда это годится?

Лукашенко дал поручения в Шкловском районе: мужики, не будем делать – труба нам будет-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Весной особенно, когда посевная заканчивается, летишь над страной – кругом пятна, пятна, пятна. То есть посеяли, а вот на таких вымочках, вот видите – там влажность, там все это пропало, не всходит. И вот вся Беларусь в таких пятнах. Ну, такие у нас почвы. Климат такой. Это не Украина, это не Кубань. Мы теряем примерно, ну, не ошибиться, порой до 10 % урожая (подробнее).

Лукашенко дал поручения в Шкловском районе: мужики, не будем делать – труба нам будет-6

Яков Устинович Яроцкий давно и глубоко в теме и очень благодарен главе государства за то, что он потребовал заняться этой проблемой. Она не настолько поверхностна, как кажется, даже на первый взгляд.

Лукашенко дал поручения в Шкловском районе: мужики, не будем делать – труба нам будет-8

Яков Яроцкий, кандидат технических наук, специалист по информационно консультационной работе центра подготовки и повышения квалификации Могилевского облсельхозпрода:
А главный параметр урожая – влага. Единственное, что мы делаем, ранней весной закрываем влагу. Но дело в том, что, если плужная подошва, выпал, допустим, обильный дождь, доходит влага до уплотненной прослойки и уходит в понижение. А продуктивная влага накапливается на глубине 1,5-1,8 метра. Та, которая может подняться вверх. Но даже если там есть плужная подошва, она не поднимется к корневой системе. И вот поэтому мы вносим на 60 центнеров, а получаем 30. Поэтому настолько это важная проблема, я просто вам очень благодарен. Я всю жизнь этим занимаюсь и знаю это хорошо.

Лукашенко дал поручения в Шкловском районе: мужики, не будем делать – труба нам будет-10

Обычный трактор с плугом так глубоко не может вспахать. Нужна другая, более тяжелая и въедливая техника. Да, она у нас есть, но пока ее недостаточно.

Яков Яроцкий:
Техника была маломощная, нетяжелая. А сегодня пошла тяжелая техника, пошло деформативное накопительное уплотнение. И поэтому, если мы раньше считали, что плужная подошва 5-6 сантиметров, вот мы с вами сейчас пойдем померим, сегодня доходит до 50 сантиметров и на этом поле. Мы, честно вам скажу, перед этим проверяли прибор, начали заталкивать, даже сломали вот эту шкалу.

Дело в том, что со временем такое невнимание к почве чревато образованием плотного слоя, который не пропустит ни удобрения, ни влагу в нужном объеме, а значит, в итоге не будет ожидаемого урожая.

Лукашенко дал поручения в Шкловском районе: мужики, не будем делать – труба нам будет-12

Яков Яроцкий:
Вот смотрите, я вчера вместе с механизатором, я знаю, что там есть прибор, который покажет расход топлива. Заглубляем на 50 сантиметров – 65 литров в час. Три гектара он за час сделает – больше 20 литров. Поэтому надо очень точно подходить к выбору режима работы этой машины. А второй момент, вот как и Анатолий Михайлович, он уже давно этим занимается, меня привлекает. Мы начали искать: а если ли у нас разные плотности, какие машины? Ну, вот первая машина, эта сплошное делает рыхление, а эта вот щелевание, очень важно, чтобы можно было, и она и на 70 сантиметров уберет, пройти и сделать эти щели, чтобы влага не задерживалась.

По итогу смотра важнейшее поручение экс-министру сельского хозяйства и нынешнему главе Шкловского района, которое нужно масштабировать на всю Беларусь.

Лукашенко дал поручения в Шкловском районе: мужики, не будем делать – труба нам будет-14

Александр Лукашенко:
Тебе как министру в Шкловском районе это поле обязательно. Я все время вот тут езжу и вижу: тут все время объезжаешь, объезжаешь, дороги там, потеряем почву. В Шкловском районе возьми на вооружение, чтобы все было сделано весной. Если надо какая-то помощь, поддержка, скажешь. Назаров тебе ее окажет. Вот сделай так, вот как мини-маленькая Беларусь. Чтобы у тебя была и сельхозтехника, и ПМК строительные, у тебя там и льносемстанция – все доведи до ума. Скажи, что тебе надо, мы тебе поможем. Но не так: проси больше – дадут меньше. По-человечески. Что ты должен сделать, это твое. Подключай все эти заводы, фабрики. Промышленность тут мощная. Людей и прочее. Все, что ты скажешь, пусть делают. 

Сделай Шкловский район, чтобы он был образцовым. Не потому, что это моя родина и твоя вотчина сейчас. А для того, чтобы показать, как надо действовать. Вот здесь и Оршанский район. Они следом будут идти за тобой. Ну, такие почвы. Урожаи можно получать. Определились с губернатором. Сколько у тебя? 20 районов? 
21 район. 
21 человек. Собрались в кружок за круглым столом. Наметили – железно надо сделать. Мужики, не будем делать – труба нам будет. Никто нас не спасет.

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# Сельское хозяйство # Государственная политика # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Сергей Бартош # Яков Яроцкий

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