Президент дал старт республиканской акции по восстановлению леса

Александр Лукашенко ознакомился с результатами эксперимента по возделыванию кукурузы разных сортов. Президент 11 октября с рабочей поездкой посетил Шкловский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко ознакомился с результатами эксперимента по возделыванию кукурузы разных сортов. Президент 11 октября с рабочей поездкой посетил Шкловский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анонсировал глава государства и большой разговор. Он состоится по итогам работы комиссии, которая проверяет работу НАН. Говорили сегодня во время рабочей поездки и о безотвальной обработке почвы. В частности, Президенту показали технологии борьбы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы теряем примерно, не ошибиться, порой до 10 % урожая. Я не знаю, как ученые считают, но мне кажется, мы много из-за этого теряем на этих вымочках. Мы же не отсеваем их потом, как была договоренность в этом году.
Посеяли, говорю: надо вымочки обработать, что-то там посеять после этого. Ни черта! Сейчас летаю, вижу – как было весной, так и осталось во время уборки. Редко какие хозяйства работают. Что происходит? Мы пашем почву, 25-30 сантиметров пашем каждый год, и образовывается подошва. Или, как вы ее называете, твердая эта... И влага не впитывается в почву.
Ученые говорят: надо разрушить эту подошву, ниже 25-30 сантиметров вглубь, тогда вода туда пойдет. Изобрели целый шлейф техники для этого. Проверили. Несколько лет проверяли, 2-3 года. Вы говорите, что показывает себя хорошо.
– Очень сильный эффект.
– А я в это не совсем верю, как любой деревенский человек, пока не пощупаю руками. И вот решили на этом поле Президента показать эту технику. Трактор, плуги, как надо разрушать эту ниже 25 % почву, чтобы туда впитывалась и уходила влага.
Сегодня же Александр Лукашенко дал старт республиканской акции по восстановлению леса, пострадавшего после июльской стихии. Кстати, принять участие в ней может каждый желающий. Продлится акция до 12 ноября.
Как доложил Президенту министр лесного хозяйства Александр Кулик, рубки леса уже проведены на площади в почти 20 тысяч гектаров, заготовлено более 3 миллионов кубометров древесины.