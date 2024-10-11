Президент дал старт республиканской акции по восстановлению леса

Анонсировал глава государства и большой разговор. Он состоится по итогам работы комиссии, которая проверяет работу НАН. Говорили сегодня во время рабочей поездки и о безотвальной обработке почвы. В частности, Президенту показали технологии борьбы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы теряем примерно, не ошибиться, порой до 10 % урожая. Я не знаю, как ученые считают, но мне кажется, мы много из-за этого теряем на этих вымочках. Мы же не отсеваем их потом, как была договоренность в этом году.

Посеяли, говорю: надо вымочки обработать, что-то там посеять после этого. Ни черта! Сейчас летаю, вижу – как было весной, так и осталось во время уборки. Редко какие хозяйства работают. Что происходит? Мы пашем почву, 25-30 сантиметров пашем каждый год, и образовывается подошва. Или, как вы ее называете, твердая эта... И влага не впитывается в почву.

Ученые говорят: надо разрушить эту подошву, ниже 25-30 сантиметров вглубь, тогда вода туда пойдет. Изобрели целый шлейф техники для этого. Проверили. Несколько лет проверяли, 2-3 года. Вы говорите, что показывает себя хорошо.