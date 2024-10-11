Лукашенко: мы с учёных начнём медленно-медленно шкуру драть – вы должны дать результат!
Сельское хозяйство традиционно в центре внимания главы государства. 11 октября акцент на вопросах выращивания и уборки кукурузы. С результатами эксперимента по возделыванию этой культуры Президент ознакомился на своей малой родине – в Шкловском районе. На опытных полях хозяйства «Александрийское» 12 сортов. Пополам белорусской и импортной селекции. Наши в основном предназначены на силос – ученые долгое время работали именно над этим направлением. А вот зарубежные больше подходят для получения зерна.
Президент расспросил о результатах урожайности всех видов. Выяснилось, что у отечественной кукурузы она хоть и хорошая, но порой все же уступает иностранной. Отсюда поручение ученым – исправить ситуацию. Глава государства также анонсировал большой разговор с научным сообществом. Он состоится по итогам работы комиссии, которая сейчас проверяет деятельность Академии наук. Главная цель мониторинга – результативность и практикоориентированность научных изысканий.
И сегодня же Александр Лукашенко дал старт республиканской акции по восстановлению леса после летнего урагана. Особое внимание уделят Гомельской и Могилевской областям, они больше других пострадали от разгула стихии. Присоединиться к общему делу можно будет на протяжении месяца, начиная с завтрашнего дня.
По зернышку – к лучшим достижениям царицы полей, всем миром – к восстановлению природного богатства страны... И на раритетном вездеходе по дорогим с детства местам.
Репортаж Алены Сыровой.
Образцовое поле в образцовой деревне Президента, образцовый и бравый доклад об образцах кукурузы, которыми засевали эти земли ради эксперимента. И пришло время подвести его итоги. Шесть отечественной селекции, шесть зарубежной. Какая лучше? Ответ на этот конкретный вопрос искали без малого полчаса.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Какой вывод мы делаем?
Сергей Бартош, председатель Шкловского райисполкома:
В масштабах страны?
Александр Лукашенко:
Нет, по этому полю.
Сергей Бартош:
Потенциал импортной селекции…
Александр Лукашенко:
Нам не потенциал, факт.
Сергей Бартош:
По факту они практически ничем не отличаются.
Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:
Ну, импортная селекция урожай дала больше.
Сергей Бартош:
Да, больше.
Александр Лукашенко:
Так больше или не отличаются?
Сергей Бартош:
Александр Григорьевич, импортной селекции дала урожайность больше.
Александр Лукашенко:
Директор где? Говори правду: импорт, наша.
Дмитрий Малашенко, директор ОАО «Александрийское»:
Те, которые были посеяны, шесть импортных сортов, урожайность выше. У белорусских урожайность ниже немного. И воззревание, и уборка – импортные мы уже завершили.
Александр Лукашенко:
Что значит – «немного ниже» белорусские?
Дмитрий Малашенко:
Ну, до 20 %. Где-то 20-25 % выше импортные семена.
Александр Лукашенко:
Мы отстаем на четверть. Вот, пожалуйста, человек, который посеял и убирает.
Сергей Бартош:
Мы же тоже…
Александр Лукашенко:
Я не о том, что «тоже». А о том, что лучше, а что хуже.
Возможно, сложность с поиском связана с попытками угадать правильный ответ, в то время как его просто-напросто нет. А есть задача выращивать нужный для АПК продукт с максимальной урожайностью и не за космические деньги. Потому что кукуруза – это корма для животных, а значит, и мясо, и молоко.
Александр Григорьевич, понимаете, есть иностранные гибриды. Это более интенсивные сорта. Если им дать, как на этом поле, хорошую заправку, хороший уход, выполнить всю технологию – очень хорошо отдают урожаем. Но если в среднем, таких хозяйств у нас по республике дай бог 15-20 %, если наберется. Для остальных 80 %…
Александр Лукашенко:
Ты уходишь от темы. Мы говорим 300 гектар, поле Президента. Одинаковые везде технологии. Вот как надо – так сделали. Это твой был контроль. Мы же не говорим средние, высокие хозяйства – вот оно, одинаковое. И тем не менее на 20 % мы получили урожай по зерну ниже, о чем говорит руководитель.
При этом Президент не против импортных семян, но против того, что при вложениях колоссального ресурса в ту же науку три десятилетия слушает плюс-минус одно и то же. Слушает, но делает выводы.
Александр Лукашенко:
Мы с вас начнем, с ученых, медленно-медленно, по-народному говоря, шкуру драть. Вы должны дать результат. Мое преимущество в том, что я с вами работаю не один десяток лет. Вы мне обещали устойчивость к полеганию, высочайшую урожайность и прочее. А у нас чуть дождь прошел – все логом лежит!
– Кукуруза?
– Да не кукуруза, зерновые!
– Я отвечаю за кукурузу, я селекционер по кукурузе.
– Ну хорошо, я вам говорю про ученых, что вы не выполнили ни одного обещания. Но в ближайшее время мы разберемся, комиссия сейчас по Академии наук работает, комиссия из числа ученых. И проверяют Академию наук серьезнейшим образом. Я хочу сделать вывод по кадрам: можно работать с этими руководителями институтов и так далее или нет? С Запада мы покупаем кукурузу зерновую, скажем так. Если ее убрать на силос, то там не будет массы, так?
– Будет масса.
– Я про это и говорю, что вот тебе зерновая кукуруза, она массу даст не меньше, чем наша чисто силосная кукуруза, даст урожайность не меньше, и по зерну обойдет наши сорта. Поэтому этот ваш «бренд» 30-летней давности, как вы меня убеждали все: да у нас, да вы что, да не надо покупать! Это ж мое было решение: 15 % мы должны покупать западной селекции семян. Почему? Чтобы видели, на что мы должны ориентироваться. Зачем возделывать нам то, что не приносит пользы? Ради того, что какой-то ученый его изобрел? Имя осталось только в скобочках написать. Нам надо высокоурожайные хорошие сорта.
Лукашенко: кукуруза неплохая, что там говорить. Но мы отстаем от Запада. Подробнее.