Лукашенко: мы с учёных начнём медленно-медленно шкуру драть – вы должны дать результат!

Сельское хозяйство традиционно в центре внимания главы государства. 11 октября акцент на вопросах выращивания и уборки кукурузы. С результатами эксперимента по возделыванию этой культуры Президент ознакомился на своей малой родине – в Шкловском районе. На опытных полях хозяйства «Александрийское» 12 сортов. Пополам белорусской и импортной селекции. Наши в основном предназначены на силос – ученые долгое время работали именно над этим направлением. А вот зарубежные больше подходят для получения зерна. Президент расспросил о результатах урожайности всех видов. Выяснилось, что у отечественной кукурузы она хоть и хорошая, но порой все же уступает иностранной. Отсюда поручение ученым – исправить ситуацию. Глава государства также анонсировал большой разговор с научным сообществом. Он состоится по итогам работы комиссии, которая сейчас проверяет деятельность Академии наук. Главная цель мониторинга – результативность и практикоориентированность научных изысканий. И сегодня же Александр Лукашенко дал старт республиканской акции по восстановлению леса после летнего урагана. Особое внимание уделят Гомельской и Могилевской областям, они больше других пострадали от разгула стихии. Присоединиться к общему делу можно будет на протяжении месяца, начиная с завтрашнего дня. По зернышку – к лучшим достижениям царицы полей, всем миром – к восстановлению природного богатства страны... И на раритетном вездеходе по дорогим с детства местам. Репортаж Алены Сыровой.

Образцовое поле в образцовой деревне Президента, образцовый и бравый доклад об образцах кукурузы, которыми засевали эти земли ради эксперимента. И пришло время подвести его итоги. Шесть отечественной селекции, шесть зарубежной. Какая лучше? Ответ на этот конкретный вопрос искали без малого полчаса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Какой вывод мы делаем? Сергей Бартош, председатель Шкловского райисполкома:

В масштабах страны? Александр Лукашенко:

Нет, по этому полю. Сергей Бартош:

Потенциал импортной селекции… Александр Лукашенко:

Нам не потенциал, факт. Сергей Бартош:

По факту они практически ничем не отличаются. Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:

Ну, импортная селекция урожай дала больше. Сергей Бартош:

Да, больше. Александр Лукашенко:

Так больше или не отличаются? Сергей Бартош:

Александр Григорьевич, импортной селекции дала урожайность больше.

Александр Лукашенко:

Директор где? Говори правду: импорт, наша. Дмитрий Малашенко, директор ОАО «Александрийское»:

Те, которые были посеяны, шесть импортных сортов, урожайность выше. У белорусских урожайность ниже немного. И воззревание, и уборка – импортные мы уже завершили. Александр Лукашенко:

Что значит – «немного ниже» белорусские? Дмитрий Малашенко:

Ну, до 20 %. Где-то 20-25 % выше импортные семена. Александр Лукашенко:

Мы отстаем на четверть. Вот, пожалуйста, человек, который посеял и убирает. Сергей Бартош:

Мы же тоже… Александр Лукашенко:

Я не о том, что «тоже». А о том, что лучше, а что хуже.

Возможно, сложность с поиском связана с попытками угадать правильный ответ, в то время как его просто-напросто нет. А есть задача выращивать нужный для АПК продукт с максимальной урожайностью и не за космические деньги. Потому что кукуруза – это корма для животных, а значит, и мясо, и молоко.

Александр Григорьевич, понимаете, есть иностранные гибриды. Это более интенсивные сорта. Если им дать, как на этом поле, хорошую заправку, хороший уход, выполнить всю технологию – очень хорошо отдают урожаем. Но если в среднем, таких хозяйств у нас по республике дай бог 15-20 %, если наберется. Для остальных 80 %…

Александр Лукашенко:

Ты уходишь от темы. Мы говорим 300 гектар, поле Президента. Одинаковые везде технологии. Вот как надо – так сделали. Это твой был контроль. Мы же не говорим средние, высокие хозяйства – вот оно, одинаковое. И тем не менее на 20 % мы получили урожай по зерну ниже, о чем говорит руководитель. При этом Президент не против импортных семян, но против того, что при вложениях колоссального ресурса в ту же науку три десятилетия слушает плюс-минус одно и то же. Слушает, но делает выводы.