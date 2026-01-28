Парламент Франции отклонил вотум недоверия правительству 8-й раз с начала его работы

Французский парламент вновь отклонил вотум недоверия правительству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За отставку кабинета министров проголосовали 267 депутатов при необходимых 289. Это уже восьмая попытка выразить недоверие правительству с начала его работы в октябре 2025 года и четвертая за последнюю неделю.