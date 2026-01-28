Прямой эфир

Парламент Франции отклонил вотум недоверия правительству 8-й раз с начала его работы

28 января 2026 08:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Французский парламент вновь отклонил вотум недоверия правительству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За отставку кабинета министров проголосовали 267 депутатов при необходимых 289. Это уже восьмая попытка выразить недоверие правительству с начала его работы в октябре 2025 года и четвертая за последнюю неделю.

Парламент Франции отклонил вотум недоверия правительству 8-й раз с начала его работы-2

Поводом для нынешнего голосования стало решение премьер-министра Франции Себастьена Лекорню утвердить закон о государственном бюджете в обход парламента. 

Проект главного финансового документа страны предусматривает сокращение расходов практически по всем направлениям, за исключением оборонной сферы. Финансирование армии, напротив, планируется увеличить – на эти цели предполагается направить более 6,5 миллиардов евро.

# Международная политика # Новости Франции

Другие новости рубрики

Все новости
5 человек погибли в результате крушения частного самолёта в Индии
28 января 2026 08:22

5 человек погибли в результате крушения частного самолёта в Индии

Водители фур из 4 стран устроили забастовку – движение на основных балканских маршрутах остановлено
28 января 2026 08:02

Водители фур из 4 стран устроили забастовку – движение на основных балканских маршрутах остановлено

Эстонцы вынуждены экономить почти на всём – люди опасаются скачков цен
28 января 2026 05:52

Эстонцы вынуждены экономить почти на всём – люди опасаются скачков цен