Парламент Франции отклонил вотум недоверия правительству 8-й раз с начала его работы

Французский парламент вновь отклонил вотум недоверия правительству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За отставку кабинета министров проголосовали 267 депутатов при необходимых 289. Это уже восьмая попытка выразить недоверие правительству с начала его работы в октябре 2025 года и четвертая за последнюю неделю.
Поводом для нынешнего голосования стало решение премьер-министра Франции Себастьена Лекорню утвердить закон о государственном бюджете в обход парламента.
Проект главного финансового документа страны предусматривает сокращение расходов практически по всем направлениям, за исключением оборонной сферы. Финансирование армии, напротив, планируется увеличить – на эти цели предполагается направить более 6,5 миллиардов евро.