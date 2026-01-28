«Надёжность позволяет нам доверять и укреплять дружбу» – Дзиодзина о партнёрстве Беларуси и Китая

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Собрав совещание по вопросам сотрудничества с КНР, Президент особенно подчеркнул, как ценны те отношения, что сложились у Беларуси с Китаем: «Мы будем инвестировать ресурсы, время, внимание в укрепление нашего сотрудничества. Это решение не подлежит пересмотру».

Практика длительных отношений двух стран давно подтвердила свою состоятельность. Если смотреть на цифры, вопросов не возникает. Но взглянуть на философию отношений еще интереснее. Начнем с того, почему такой ориентир на Китай и что помимо торгово-экономического сотрудничества между нами общего. В данном случае стоит особо отметить такое качество, как надежность. Если пообещал, то надо исполнить. Иначе как доверять тому, кто семь раз на дню меняет решения? Или как можно рассчитывать на такого партнера, который подводит? Разумеется, мы стремимся выстраивать отношения с теми, чьи планы и настроения остаются устойчивы. Во многом эта особенность обусловлена тем, насколько в Китае ценна репутация: если пообещал, то исполни; не можешь исполнить – не обещай.

Именно потому Китай – это для Беларуси всерьез и надолго, как отмечал Президент, говоря о сотрудничестве с КНР. По той же причине и Беларусь для Китая – ценный союзник, партнер. Репутацию о ее надежности Президент закреплял годами. И вполне нормально, что аналогичный подход к сотрудничеству с КНР Александр Лукашенко ждет и от всех ответственных.