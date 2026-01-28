Первый в Беларуси дрон-робот исследовал гродненскую ГЭС на Немане

Оценить состояние конструкций с эффектом полного погружения. Первый в Беларуси подводный дрон-робот исследовал гродненскую гидроэлектростанцию на реке Неман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой аппарат – новинка в арсенале ОСВОДа. Спасатели и энергетики объединили усилия, чтобы провести подводную диагностику гидротехнического сооружения. Мотивом для такой работы стал мороз, который сковал льдом реку, что могло вызвать обмерзание затворов водосливной плотины.

Раньше для мониторинга привлекали водолазов, теперь его может провести высокотехнологичное оборудование: это проще и безопаснее. Всепогодный дрон работает на глубине до 150 метров через дистанционное управление, оснащен мощным прожектором и манипулятором: проще говоря – рукой-захватом, которая может поднимать объекты под водой.

Александр Гундарь, заместитель главного инженера филиала «Гродненские электрические сети» предприятия «Гродноэнерго»:

Обмерзание опасно тем, что мы не сможем поднять данные затворы и осуществить пропуск излишков воды через станцию, то есть обеспечить нормальный водный режим реки Неман. При необходимости разработана технология доставки горячей воды из гродненской ТЭЦ-2, имеется специальная техника и все необходимые приспособления для этих целей.

Алина Кобылянская, официальный представитель Гродненской областной организации ОСВОД:

Внедрение подобных технологий – это значительный шаг вперед для обеспечения безопасности на водах. По итогам опытной эксплуатации подводный дрон станет важным элементом при проведении аварийно-спасательных, поисковых работ на водоемах, станет также надежным помощником водолазов, однако полностью заменить человека он не сможет.