Прямой эфир

Первый в Беларуси дрон-робот исследовал гродненскую ГЭС на Немане

28 января 2026 08:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Оценить состояние конструкций с эффектом полного погружения. Первый в Беларуси подводный дрон-робот исследовал гродненскую гидроэлектростанцию на реке Неман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Первый в Беларуси дрон-робот исследовал гродненскую ГЭС на Немане-2

Такой аппарат – новинка в арсенале ОСВОДа. Спасатели и энергетики объединили усилия, чтобы провести подводную диагностику гидротехнического сооружения. Мотивом для такой работы стал мороз, который сковал льдом реку, что могло вызвать обмерзание затворов водосливной плотины. 

Первый в Беларуси дрон-робот исследовал гродненскую ГЭС на Немане-4

Раньше для мониторинга привлекали водолазов, теперь его может провести высокотехнологичное оборудование: это проще и безопаснее. Всепогодный дрон работает на глубине до 150 метров через дистанционное управление, оснащен мощным прожектором и манипулятором: проще говоря – рукой-захватом, которая может поднимать объекты под водой. 

Первый в Беларуси дрон-робот исследовал гродненскую ГЭС на Немане-6

Александр Гундарь, заместитель главного инженера филиала «Гродненские электрические сети» предприятия «Гродноэнерго»:
Обмерзание опасно тем, что мы не сможем поднять данные затворы и осуществить пропуск излишков воды через станцию, то есть обеспечить нормальный водный режим реки Неман. При необходимости разработана технология доставки горячей воды из гродненской ТЭЦ-2, имеется специальная техника и все необходимые приспособления для этих целей.

Первый в Беларуси дрон-робот исследовал гродненскую ГЭС на Немане-8

Алина Кобылянская, официальный представитель Гродненской областной организации ОСВОД:
Внедрение подобных технологий – это значительный шаг вперед для обеспечения безопасности на водах. По итогам опытной эксплуатации подводный дрон станет важным элементом при проведении аварийно-спасательных, поисковых работ на водоемах, станет также надежным помощником водолазов, однако полностью заменить человека он не сможет.

Первый в Беларуси дрон-робот исследовал гродненскую ГЭС на Немане-10

Энергетики в плановом режиме готовятся к половодью, поскольку уровень снега в 2026 году не является аномальным, по сравнению с 2013 годом – тогда циклон «Хавьер» стал для энергосистемы настоящим экзаменом.

Более 200 населеных пунктов Беларуси оставались без электричества из-за непогоды.

# Технологии # ОСВОД

Другие новости рубрики

Все новости
Более 200 населённых пунктов Беларуси оставались без электричества из-за непогоды
28 января 2026 07:54

Более 200 населённых пунктов Беларуси оставались без электричества из-за непогоды

На 100% обеспечили качественной питьевой водой – Беларусь подводит итоги пятилетки в сфере ЖКХ
28 января 2026 07:21

На 100% обеспечили качественной питьевой водой – Беларусь подводит итоги пятилетки в сфере ЖКХ

Издательство «Беларусь» отмечает 105-летие
28 января 2026 07:06

Издательство «Беларусь» отмечает 105-летие