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5 человек погибли в результате крушения частного самолёта в Индии

28 января 2026 08:22
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Пять человек стали жертвами авиакатастрофы на западе Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там рухнул небольшой частный самолет.

5 человек погибли в результате крушения частного самолёта в Индии-2

Среди погибших оказался и высокопоставленный чиновник – заместитель главного министра одного из индийских штатов. На борту также находились двое его помощников и два члена экипажа. Никто из них не выжил.

Крушение произошло, когда самолет пытался совершить аварийную посадку в ближайшем аэропорту. Однако, по неизвестным пока причинам, рухнул на землю и загорелся. Расследованием всех обстоятельств катастрофы занимается главное управление гражданской авиации. 

# ЧП # Крушение # Новости Индии

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