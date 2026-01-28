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Крупное ДТП в Румынии – 7 человек погибли

28 января 2026 08:31
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Семь человек погибли, еще трое пострадали в крупном ДТП на западе Румынии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупное ДТП в Румынии – 7 человек погибли-2

Микроавтобус на полной скорости выехал на полосу встречного движения где столкнулся с груженой автоцистерной. В момент ЧП в салоне находились 10 пассажиров. Это футбольные болельщики из Греции, которые ехали во Францию посмотреть игру своей команды. По предварительной версии, виновником трагедии стал водитель микроавтобуса, который, совершая обгон, не справился с управлением. 

# ДТП # Новости Румынии

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