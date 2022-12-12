Польша продолжает вытеснять беженцев на границу с Беларусью

Новости Польши. Польские силовики доставили и бросили на границе с Беларусью группу беженцев, большинство из них были истощены и обессилены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Использовали для этого калитку в заграждении для пропуска животных. В октябре и ноябре 2022 года там уже находили трупы. Польская сторона бросает в критических погодных условиях людей и таким образом создает реальную угрозу смерти. В Госпогранкомитете отметили, что проводимая властями соседней страны политика в отношении уязвимых групп людей остается без внимания со стороны Евросоюза. Польские силовики не пускают волонтеров, медиков и представителей СМИ в 200-метровую приграничную полосу. Тем самым они скрывают от общественности свои незаконные действия и реальные события на границе.