Чачоха, тертюха и другие блюда. «Белкартография» выпустила туристическую карту «Кулинарное наследие Беларуси»
Белорусская кухня – это не только драники. Это богатейшее наследие вкусов и традиций, которое передавалось из поколения в поколение. Карта «Кулинарное наследие Беларуси» стала настоящим проводником в этот удивительный мир.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ирина Шилай, редактор РУП «Белкартография».
Александр Стасевич, ведущий:
Как родилась идея создать эту замечательную вещь?
Ирина Шилай, редактор РУП «Белкартография»:
На самом деле сложно. Тема очень интересная, мы шли к ней долго. Пытались все время к ней подойти, но все никак не решались. Не понимали, будет она интересна нашему покупателю, нашему потребителю или нет. В конце концов взялись за эту тему. И вот наша пробная версия – это карта «Кулинарное наследие Беларуси» – стала успешной.
Ирина Шилай:
Работа была проведена громадная. Очень много информации мы переработали, перебрали, обращались во многие организации, даже в Национальную библиотеку. В основу мы положили карту, эта карта не большая, не маленькая, но, в принципе, мы на ней можем показать основные наши блюда. Конечно же, показано далеко не все. Показано только самое интересное и самое-самое вкусное, на наш взгляд.
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