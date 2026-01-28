Чачоха, тертюха и другие блюда. «Белкартография» выпустила туристическую карту «Кулинарное наследие Беларуси»

Белорусская кухня – это не только драники. Это богатейшее наследие вкусов и традиций, которое передавалось из поколения в поколение. Карта «Кулинарное наследие Беларуси» стала настоящим проводником в этот удивительный мир. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ирина Шилай, редактор РУП «Белкартография». Александр Стасевич, ведущий:

Как родилась идея создать эту замечательную вещь?

Ирина Шилай, редактор РУП «Белкартография»:

На самом деле сложно. Тема очень интересная, мы шли к ней долго. Пытались все время к ней подойти, но все никак не решались. Не понимали, будет она интересна нашему покупателю, нашему потребителю или нет. В конце концов взялись за эту тему. И вот наша пробная версия – это карта «Кулинарное наследие Беларуси» – стала успешной.