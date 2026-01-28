Более 14 млн человек в Британии живут в нищете

В Великобритании зафиксирован рост уровня бедности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным местных СМИ, сегодня в условиях крайней нищеты живут более 14 миллионов человек – это около 21 % населения страны и самый высокий показатель за последние три десятилетия.

Кризис особенно остро затронул детей: число несовершеннолетних, находящихся за чертой бедности, достигло 4,5 миллиона и продолжает расти уже третий год подряд. На этом фоне власти сокращают социальные пособия. Эксперты отмечают, что без снижения налоговой нагрузки и арендной платы на жилье ситуацию переломить будет сложно. Нерешенная проблема бедности, предупреждают аналитики, способна серьезно затормозить экономическое развитие страны.