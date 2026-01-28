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Более 14 млн человек в Британии живут в нищете

28 января 2026 08:38
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В Великобритании зафиксирован рост уровня бедности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным местных СМИ, сегодня в условиях крайней нищеты живут более 14 миллионов человек – это около 21 % населения страны и самый высокий показатель за последние три десятилетия. 

Более 14 млн человек в Британии живут в нищете-2

Кризис особенно остро затронул детей: число несовершеннолетних, находящихся за чертой бедности, достигло 4,5 миллиона и продолжает расти уже третий год подряд. На этом фоне власти сокращают социальные пособия. Эксперты отмечают, что без снижения налоговой нагрузки и арендной платы на жилье ситуацию переломить будет сложно. Нерешенная проблема бедности, предупреждают аналитики, способна серьезно затормозить экономическое развитие страны.

Эстонцы вынуждены экономить почти на всём – люди опасаются скачков цен.

# Новости Великобритании

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