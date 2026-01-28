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В Бельгии из-за забастовки работников ж/д произошёл перебой в работе общественного транспорта

28 января 2026 08:41
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В Бельгии зафиксированы серьезные перебои в работе общественного транспорта из-за общенациональной забастовки железнодорожников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

По призыву профсоюзов десятки тысяч работников покинули рабочие места, протестуя против сокращения финансирования отрасли и изменений в пенсионном обеспечении сотрудников железных дорог. Эти меры правительство объясняет необходимостью экономии бюджетных средств.

В Бельгии из-за забастовки работников ж/д произошёл перебой в работе общественного транспорта-2

В результате по стране отменено более половины железнодорожных рейсов, включая международные направления. Власти пытаются компенсировать транспортный коллапс автобусными перевозками, однако доставить всех пассажиров к месту назначения -- удается не везде. В ряде городов к акции протеста присоединились и водители городского транспорта. Забастовка продлится до пятницы.

Водители фур из 4 стран устроили забастовку – движение на основных балканских маршрутах остановлено.

# Акции протеста # Новости Бельгии

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