В Бельгии из-за забастовки работников ж/д произошёл перебой в работе общественного транспорта

По призыву профсоюзов десятки тысяч работников покинули рабочие места, протестуя против сокращения финансирования отрасли и изменений в пенсионном обеспечении сотрудников железных дорог. Эти меры правительство объясняет необходимостью экономии бюджетных средств.

В Бельгии зафиксированы серьезные перебои в работе общественного транспорта из-за общенациональной забастовки железнодорожников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате по стране отменено более половины железнодорожных рейсов, включая международные направления. Власти пытаются компенсировать транспортный коллапс автобусными перевозками, однако доставить всех пассажиров к месту назначения -- удается не везде. В ряде городов к акции протеста присоединились и водители городского транспорта. Забастовка продлится до пятницы.