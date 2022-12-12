Всё начинается с претензии. Как избежать конфликта между свекровью и невесткой?
Важным и ответственным шагом является создание новой семьи. Когда молодожены вступают в брак, они связывают свою жизнь не только друг с другом, вскоре им придется наладить отношения и с родственниками второй половинки. И к каждому из них нужно найти свой подход, а задача эта не из легких. Приоритетными являются отношения невестки и свекрови.
Кристина Зыкова, психолог, психотерапевт:
Конфликт на своем начальном этапе создается для того, чтобы была возможность у людей, у всех членов семьи узнать друг друга получше. Была возможность проявиться и тем самым укрепить семейные отношения, а не разрушить их.
Дарья Волынчик, семейный психолог:
Чаще всего конфликты, конечно, происходят из-за того, что есть ментальная разница. Допустим, человек имеет разное образование, и чаще всего это личностные особенности, характеристики. То есть, допустим, бестактность, бесцеремонность, желание всегда контролировать, влезать в чужие дела.
Чтобы избежать конфликтов различного рода, маме мужа необходимо понимать, что у нее есть своя личная жизнь, что она выполнила свою эволюционную задачу и воспитала своего сына.
Кристина Зыкова:
Еще одной причиной конфликта является неумение донести через речь свою позицию. Неправильный выбор времени для диалога. Важна подготовка, сначала наедине с собой, что является нормой, подготовиться к диалогу заранее. Продумать, какую основную мысль я хочу донести до человека. Также норма – это вернуться в ситуацию, которая не была решена в прошлом.
Дарья Волынчик:
И здесь необходимо понимать, что нужно оставить сына в покое, что нельзя вмешиваться ни в коем случае в жизнь его семьи, что сейчас у сына будет на первом месте его жена, и это нормально. Конечно же, все сыновья очень любят своих мам, но они отходят, и поэтому мамам я рекомендую заняться своей личной жизнью.
Конфликтов можно избежать, если люди двигаются навстречу друг к другу. Также в том случае, когда все участники разногласий понимают, ради чего они должны урегулировать свои личные отношения. Для общего счастья и искреннего понимания, что они есть друг у друга.
Дарья Волынчик:
Необходимо понимать, что ни в коем случае нельзя давать сыну какую-то обратную связь негативного формата про невестку. Нельзя критиковать открыто, в лоб, как многие это делают. Нельзя внуков настраивать против матери.
Кристина Зыкова:
Очень важно начинать свой диалог правильно, то есть с Я-позиции. Очень многие делают ошибку и начинают с претензии. С ты, с претензией, которая изначально настраивает человека на негативный исход.
Дарья Волынчик:
Всегда будет страдать муж женщины и сын. Конечно, он всегда будет между двух огней, если ситуация не разрешится хорошо. Очень часто это является запросом в терапию, разводы случаются из-за того, что не могут поладить мама и жена.
Когда люди адекватно реагируют на те или иные события, понимают, что не могут быть правы во всем и готовы к конкретной критике, когда готовы слушать и слышать, искать компромиссы, тогда в семье будет царить понимание и взаимная любовь.
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