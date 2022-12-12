«Очистка города идёт от центральных улиц». В Гродно продолжают устранять последствия снегопада

Новости Беларуси. Сложные погодные условия отмечаются и в Беларуси. На западе снег, на востоке дождь. Практически во всех регионах страны свои атмосферные сюрпризы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно продолжают устранять последствия снегопада. На дорогу вывели около 35 единиц техники и свыше 140 уборщиков. Снежный циклон обрушился на регион накануне. Было практически парализовано движение в населенных пунктах. Не обошлось без аварий, некоторые машины уходили в заносы, с трудностями столкнулись водители крупногабаритной техники, в частности грузовики и автобусы не везде могли заехать под горку, на помощь приходили работники МЧС и неравнодушные граждане. С ночи шесть колонн коммунальной техники в сопровождении ГАИ расчищали улицы Гродно от снега.

Андрей Лисица, первый заместитель директора гродненского предприятия «Спецавтохозяйство»:

В дневное время сегодняшнее продолжаем работу. За этот период было израсходовано около 900 тонн противогололедного материала. Очистка города идет от центральных улиц, объездных магистралей и потом заканчивается частным сектором.