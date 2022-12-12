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«Очистка города идёт от центральных улиц». В Гродно продолжают устранять последствия снегопада

12 декабря 2022 13:22
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Новости Беларуси. Сложные погодные условия отмечаются и в Беларуси. На западе снег, на востоке дождь. Практически во всех регионах страны свои атмосферные сюрпризы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очистка города идёт от центральных улиц». В Гродно продолжают устранять последствия снегопада-1

В Гродно продолжают устранять последствия снегопада. На дорогу вывели около 35 единиц техники и свыше 140 уборщиков. Снежный циклон обрушился на регион накануне. Было практически парализовано движение в населенных пунктах. Не обошлось без аварий, некоторые машины уходили в заносы, с трудностями столкнулись водители крупногабаритной техники, в частности грузовики и автобусы не везде могли заехать под горку, на помощь приходили работники МЧС и неравнодушные граждане. С ночи шесть колонн коммунальной техники в сопровождении ГАИ расчищали улицы Гродно от снега.

«Очистка города идёт от центральных улиц». В Гродно продолжают устранять последствия снегопада-4

Андрей Лисица, первый заместитель директора гродненского предприятия «Спецавтохозяйство»:
В дневное время сегодняшнее продолжаем работу. За этот период было израсходовано около 900 тонн противогололедного материала. Очистка города идет от центральных улиц, объездных магистралей и потом заканчивается частным сектором.

«Очистка города идёт от центральных улиц». В Гродно продолжают устранять последствия снегопада-7

Метель в Беларуси нарушила движение поездов. Протяженность участков, на которой наблюдались сбои, составила около 140 км. Всего в Беларуси в устранении последствий непогоды были задействованы более 5 тысяч спасателей и трех тысяч единиц техники. За сутки восстановлено электроснабжение более 400 населенных пунктов – обрывы линий электропередачи в основном произошли в Минской и Брестской областях. Аварийные бригады оперативно устраняют отключения до сих пор. В больницах страны возросло число обращений с гололедными и холодовыми травмами.

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# Погода в Беларуси # общество # Андрей Лисица # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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