Новыя выданні Беларускай праваслаўнай царквы прадставілі ў Мінску

Духоўнае пасланне будучым пакаленням. Сёння ў краіне ўрачыста адзначаюць Дзень праваслаўнай кнігі. Цыкл мерапрыемстваў адкрыла прэзентацыя ў Нацыянальнай бібліятэцы новых выданняў Беларускай праваслаўнай царквы, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Гэтыя кнігі распавядаюць пра гісторыю нашай краіны і яе духоўнае развіццё. Дапоўнілі экспазіцыю архіўныя дакументы і ўнікальныя фатаграфіі. Акрамя таго, для гасцей мерапрыемства з дакладамі выступілі прадстаўнікі духавенства. Асаблівая ўвага і дзіцячай праваслаўнай літаратуры. Айчынныя выданні карыстаюцца попытам і за мяжой. Частку накладу адпраўляюць у Расію, Азію і нават Амерыку.