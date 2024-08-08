Белорусский космонавт Марина Василевская посетила военно-патриотический клуб «Рысь»

Первая женщина-космонавт Беларуси Марина Василевская побывала в войсковой части 3214, чтобы встретиться с воспитанниками военно-патриотического клуба «Рысь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Герой Беларуси пообщалась с ребятами и военнослужащими внутренних войск и ответила на интересующие их вопросы. А те провели для нее экскурсию и показали, чем занимаются юные патриоты. Скалодром, бокс, основы медподготовки – активностей в клубе множество.

К восторгу ребят, Марина Василевская присоединилась к тренировке. Свои силы космонавт попробовала в стрельбе из автомата и управлении дроном. Абсолютно все у нее вышло безупречно.

Марина Василевская, герой Беларуси, первая белорусская женщина-космонавт:

Военно-патриотический клуб – для ребят это глобальный фундамент, для нашего молодого поколения. Действительно, когда я вижу ребят с искрящимися глазами, они настолько рвутся быть патриотами страны, защищать страну, как они собирают и разбирают оружие, я в полном восхищении. Очень рада, что в нашей стране есть такие военно-патриотические клубы.

Наталья Бурковская, воспитанница военно-патриотического клуба «Рысь»:

Уже как три года я занимаюсь в военно-патриотических клубах. Я работаю фоторедактором, фото- и видеоматериалы. И занимаюсь в «Молодой гвардии». С самого детства я занималась разными видами спорта, очень много тренировалась, всегда видела своего папу и родных – то, что они находятся в военной сфере.