МАЗ выпустил юбилейную серию седельных тягачей в честь 80-летия предприятия

80 лет под знаком качества. Минский автомобильный завод специально к юбилейной дате показал уникальную серию седельных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новинка представлена с обновленными характеристиками интерьера.

Коллекция «юбиляров» была разработана в честь праздника. Представленные тягачи выполнены в единой цветовой гамме. Машины новой серии соответствуют требованиям магистральных перевозок, высокому ресурсу по пробегу, грузоподъемности и экологичности. Автомобили создавали с заботой о водителе. В каждой кабине находятся сиденья повышенной комфортности на пневмоподвеске с подголовниками и подлокотниками. Также есть кондиционер, холодильник, шторка ветрового стекла с электроприводом, круиз-контроль и два спальных места. Увеличен объем топливных баков, использован новый формат зеркал заднего вида, оборудована роботизированная коробка передач. Минский автомобильный завод – один из крупнейших и старейших производителей грузовой техники на постсоветском пространстве. Здесь создают востребованную продукцию, которая трудится во многих странах мира под знаком «Зроблена ў Беларусі».

Борис Мущинский, заместитель коммерческого директора ОАО «МАЗ» – управляющая компания «БЕЛАВТОМАЗ»:

Нашим предприятием в этом году освоены новые рынки сбыта, например, Никарагуа, страны Африки. Сейчас в стадии исполнения большой контракт на поставку техники в Никарагуа – это порядка 300 единиц автомобильной техники. Также в Российской Федерации в этом году мы нашли новых потребителей, ими стали крупнейшие российские корпорации – «Сургутнефтегаз», «Роснефть». Поставки в адрес этих компаний сейчас осуществляются.